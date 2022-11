Marvel's Midnight Suns, un trailer per il sistema di combattimento

Marvel's Midnight Suns torna a mostrarsi in azione, in questo caso con un trailer dedicato al sistema di combattimento del gioco e alle sue tante sfaccettature strategiche, che promettono di garantire un'esperienza di grande spessore su PC, PlayStation e Xbox.

Come ricorderete, alcuni giorni fa abbiamo provato Marvel's Midnight Suns e ci è capitato chiaramente di notare la profondità del gameplay che caratterizza l'impianto messo a punto da Firaxis, figlio dell'ennesima evoluzione della formula di XCOM che tanti appassionati apprezzano da sempre.

Fra turni, abilità specifiche per ogni personaggio e un sistema di carte che appare parecchio stratificato, la lunga e corposa campagna di Marvel's Midnight Suns promette insomma di coinvolgerci in un'esperienza entusiasmante.

Ispirato all'universo esoterico di casa Marvel, l'atteso tie-in ci metterà nei panni di Hunter, un guerriero determinato a fermare l'avanzata del demone Lilith e della sua devastante orda di creature malvagie, resi ancora più pericolosi dall'alleanza con l'Hydra.

Per far fronte a questa minaccia dovremo ricorrere all'aiuto dei più potenti eroi della Terra: da Iron Man a Doctor Strange, da Blade a Ghost Rider, da Spider-Man a Captain Marvel, avremo a disposizione un ampio roster di personaggi per creare la nostra squadra e portare a termine la difficile missione.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre la data di uscita delle edizioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch non è ancora stata confermata dagli autori.