The Callisto Protocol e Dead Space Remake, in cosa si assomigliano, in cosa no

Tanti punti di contatto, quindi, per questo andiamo a scoprire in cosa si assomigliano, in cosa no Dead Space Remake e The Callisto Protocol .

Spazio, protagonisti solitari, mostruosità che ben poco hanno a invidiare a quelle "apprezzate" in un qualsiasi film di David Cronenberg. Un'unica descrizione per due giochi che ben testimoniano e rappresentano il rinnovato amore dei videogiochi per le avventure ambientate nelle immense silenziosità del cosmo, meglio ancora se in salsa horror, come nel caso di The Callisto Protocol e Dead Space Remake, pronti a debuttare rispettivamente il 2 dicembre ed il prossimo 27 gennaio.

Il fuggitivo e l’ingegnere

La prima differenza che viene in mente non si può definire positiva. Non lo è perché, banalmente, Jacob Lee non è Isaac Clarke. O, per dirlo con altri termini, il fuggitivo della prigione di massima sicurezza situata sulla superficie di una delle lune di Giove, non sembra possedere un grammo del carisma del pur taciturno ingegnere dal viso, e dal corpo, costantemente protetto e celato da una spessa corazza.

Il protagonista di The Callisto Protocol, almeno da quanto mostrato nei trailer finora pubblicati, al di là della classica faccia da cattivo ragazzo con la fedina penale sporca, non ostenta un character design che buca lo schermo. A dirla tutta, per usare un'iperbole, il buon Jacob sembra quasi un personaggio creato in fretta e furia con l'editor di un qualsiasi RPG. Lo sguardo perennemente accigliato aiuta ad attutire questa sensazione, non c'è dubbio, ma la sensazione attuale è che manchi alle sue spalle un background narrativo sufficientemente profondo per affascinare il videogiocatore. Ben diversa la situazione di Dead Space Remake. Già nel 2008 la produzione Electronic Arts poteva contare su un protagonista carismatico quanto bastava, ma in questo rifacimento le cose andranno ancora meglio. Per l'occasione, infatti, Isaac Clarke ha guadagnato la facoltà di dialogare con gli NPC, feature che segna l'evoluzione del genere, e dei videogiochi in generale, e che consentirà alla trama del gioco di battere sentieri totalmente inediti, offrendo nuovi spunti e dettagli sul passato e sulla profondità psicologica del protagonista.

In maniera del tutto simile, per quanto anche sotto questo profilo sia difficile, e persino ingiusto, arrischiarsi in pronostici troppo audaci, il tessuto narrativo di The Callisto Protocol sembra attualmente privo del guizzo, del quid necessario per distinguersi non solo dalla diretta fonte d'ispirazione, ma più in generale da certi topoi ormai inflazionati, soprattutto quando applicati ad un contesto sci-fi. Laddove Dead Space celava l'oscuro e sinistro culto del Marchio, la produzione di Striking Distance Studios sembra meno accorta a proporre al videogiocatore un contesto attento ai dettagli e in grado, eventualmente, di svilupparsi anche su altri media. Ma soprattutto su questo punto, come anticipato poco fa, saremo ben lieti di essere smentiti una volta che il gioco sarà pubblicato e potrà svelare tutto ciò che ha realmente da offrire.

The Callisto Protocol non ha nulla da invidiare graficamente al concorrente, con animazioni facciali ed effetti luce estremamente convincenti

Palesi e lampanti, sul fronte narrativo, i numerosi punti di contatto tra i due videogiochi, che al di là delle ripercussioni effettive e delle disavventure che i due protagonisti vivranno sulla loro pelle, puntano a toccare le medesime corde emotive e a fare leva su atmosfere anche esteticamente molto simili. Scenari interamente ricoperti di acciaio e metallo, luci soffuse che proiettano ombre inquietanti, rumori tutt'altro che rassicuranti che inseguono l'avatar ovunque egli vada e naturalmente jump scare a profusione, sono i principali ingredienti di cui si alimenta ogni ambientazione dei due giochi.