Street Fighter 6 classificato in Corea, l'annuncio della data di uscita è vicino?

Street Fighter 6 è stato classificato in Corea, il che potrebbe significare che un annuncio relativo alla data di uscita del gioco non è poi così lontano. Capcom in effetti aveva parlato di "estate 2022" per un'ufficializzazione in tal senso e i The Game Awards 2022 sono ormai imminenti. Chissà.

Presente proprio in questi giorni alla Milan Games Week 2022, Street Fighter 6 viene indicato nel documento come un prodotto adatto a giocatori con età minima pari a quindici anni, sebbene in Europa verrà probabilmente confermato il PEGI 12 dei precedenti episodi.

Ulteriori informazioni parlano di una "moderata espressione della sessualità" dovuta ai costumi delle combattenti, talvolta succinti, e ovviamente di un'abbondante rappresentazione visiva della violenza: del resto si tratta pur sempre di un picchiaduro, anzi per molti DEL picchiaduro.

Annunciato con un teaser trailer lo scorso febbraio, Street Fighter 6 sarà il primo capitolo della serie Capcom privo della supervisione di Yoshinori Ono, che ha lasciato la compagnia nel 2020 dopo aver svolto il ruolo di producer di Street Fighter IV e Street Fighter V.

Qualche tempo fa abbiamo provato a fondo la closed beta di Street Fighter 6, rimanendo positivamente colpiti dal sistema di combattimento e dall'ampio roster del gioco.