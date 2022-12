Call of Duty: Warzone 2.0, le armi primarie ora costano la metà, solo $2.500

Raven Software ha introdotto un nuovo aggiornamento per Call of Duty Warzone 2.0 che ha attivato varie correzioni e alcune novità, come ad esempio il fatto che le armi primarie costano ora la metà quando le si compra alle Stazioni d'acquisto del Battle royale. Precisamente, ora costano solo $2.500.

Il cambiamento sembra essere stato apprezzato dai giocatori, che sono felici di non dover più investire 5.000 dollari in-game per poter ottenere un'arma in Call of Duty Warzone 2.0. Nell'ultimo periodo vi sono state molte critiche da parte dei giocatori nei confronti del Battle Royale, quindi è positivi per il team che finalmente vi sia una modifica che attira le simpatie dei giocatori.

L'account ModernWarzone (nessun legame ufficiale con Call of Duty, precisiamo) che ha segnalato l'informazione tramite Twitter afferma anche che a suo parere il team introdurrà cambiamenti di questo tipo anche in futuro, per venire incontro alle richieste dei giocatori.

Un dimezzamento del prezzo in-game delle armi è buona cosa, anche se comunque 2.500 dollari non vengono raccolti all'istante dal giocatore una volta avviata la battle royale. Ora, è possibile ottenere due armi al prezzo precedente, inoltre, quindi per molti significa giocare esattamente secondo i propri gusti mantenendo lo stesso ritmo e stile delle precedenti partite.

Vi ricordiamo infine che Call of Duty Warzone 2.0 propone la Warzone Cup, una modalità che copia Rocket League.