Elden Ring: demo giocabile in versione PS1 realizzata da Rustic Games BR, vediamone un video

Elden Ring è arrivato a inizio anno e ha scombussolato la quotidianità di molti giocatori per settimane e mesi. Si tratta di un grande gioco, non a caso premiato ai The Game Awards 2022 con il GOTY. La sua forza è inoltre legata al fatto che riesce a ispirare molti creativi, come Rustic Games BR che ha realizzato un demo giocabile in stile PS1, di cui potete vedere un video poco sotto.

Rustic Games BR, come si può facilmente vedere tramite il suo canale YouTube, realizza regolarmente demo giocabili di giochi moderni in stile PS1. Possiamo vedere Dark Souls, Resident Evil 5 e 6, Outlast e non solo. Ora, è stato il turno di Elden Ring.

Qui sotto potete vedere circa quattro minuti e mezzo di filmato che mostra del gameplay di questa demo, che è stata realizzata in Unity, con il supporto di Blender, Photoshop e Carcadeur.

Il video mostra un'area di gioco avanzata, precisamente l'arena di combattimento di Godfrey, il Primo Lord Ancestrale. Si tratta di uno dei boss che è possibile trovare nella zona di Leyndell, la capitale reale. L'ingresso all'arena non è uguale a quello che vediamo all'interno del vero Elden Ring, ma la zona di combattimento è stata ricreata fedelmente.

Il boss dovrebbe avere un corpo dorato e parzialmente trasparente, ma in quanto demake per PS1 supponiamo abbiano preferito realizzare un modello poligonale più credibile e chiaro: se fosse stato tutto giallo forse non si sarebbe capito molto dei suoi movimenti. Nel complesso, il boss agisce come nel vero Elden Ring e il nostro personaggio può usare tutte le proprie mosse.

La vera differenza tra gioco principale o demake PS1, oltre alla qualità grafica, è l'uso di una telecamera fissa con più angolazioni. Si tratta di una scelta interessante, ma ovviamente in un gioco d'azione veloce come questo è solo uno svantaggio per il giocatore che ogni pochi passi deve comprendere dove si trova a causa di un cambio di visuale.

In ogni caso, è un lavoro tecnologico di alta qualità, che farà riaffiorare la nostalgia dei fan PS1 nei confronti di vecchi giochi come i primi Resident Evil, con la loro telecamera fissa e i fondali pre-renderizzati.

Se continuate a preferire il gioco "vero", sappiamo che un uomo tartaruga potrebbe invadervi, ma tranquilli è amichevole e regala rune.