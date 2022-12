PS5 e Xbox Series X|S, vendite stimate per 28 e 20 milioni di unità

Le vendite di PS5 e Xbox Series X|S sarebbero pari rispettivamente a 28 e 20 milioni di unità, stando alle stime effettuate da VGChartz: una fonte non sempre affidabile per quanto concerne questi numeri, che vengono dedotti e approssimati con uno scarto che secondo il sito si aggira intorno al 10%.

I dati ufficiali riferiscono che al 30 settembre PS5 ha raggiunto quota 25 milioni di unità, dunque stando alle interpretazioni di VGCharts tale cifra sarebbe aumentata di circa 3 milioni di pezzi nel giro di due mesi: una stima in linea con le valutazioni secondo cui l'aumento di prezzo di PlayStation 5 non ha influito sulle vendite.

Per quanto riguarda invece Xbox Series X|S, la faccenda è chiaramente più complicata: Microsoft ormai da anni non comunica i dati di vendita ufficiali, ma qualcosa è venuto fuori dalla fitta corrispondenza che la casa di Redmond ha tenuto con le varie commissioni antitrust nel tentativo di evidenziare il gap che la separa dai numeri di Sony al fine di far approvare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Come fa notare Idle Sloth, ad ogni modo, laddove il dato dei 20 milioni di Xbox Series X|S vendute dovesse rivelarsi fondato, si tratterebbe di un record per Microsoft, che ha impiegato dieci mesi in più per raggiungere lo stesso numero ai tempi di Xbox 360.

Sia PS5 che Xbox Series X|S sembrano aver migliorato le proprie performance rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre Nintendo Switch avrebbe subito un calo del 13,7%: sarà interessante confrontare queste stime con i dati ufficiali, non appena saranno disponibili.