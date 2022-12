Videogiochi e isekai, le incursioni in mondi paralleli che hanno portato fino a Forspoken

Tale premessa consente agli autori di rendere speciali protagonisti ordinari, di confrontare il mondo reale con una variante fantastica, generando il medesimo moto di meraviglia che proprio in questi giorni sta traghettando al cinema gli appassionati di Avatar, ansiosi di scoprire il futuro del pianeta Pandora nel sequel La via dell'acqua. La storia dei videogiochi e quella dell'isekai si sono intrecciate con discreta frequenza, dando vita a reazioni chimiche certe volte inebrianti e altre deludenti, mentre il genere tutto è oggi più vivo che mai grazie allo straordinario apporto dei 'manhwa' coreani.

Forspoken, il prossimo grande titolo di Square-Enix in esclusiva su PS5, sarà un isekai. Ma che cos'è un isekai? Il termine, in lingua giapponese, significa letteralmente "mondo alternativo" e nel corso degli ultimi anni è stato utilizzato come etichetta per far riferimento a un particolare genere di racconto. Non importa se si tratta di manga, di visual novel o di videogiochi: è diventato il perfetto contenitore per tutte quelle opere in cui il protagonista si trova improvvisamente catapultato in un mondo parallelo.

Dante Alighieri, mondi paralleli e scenari fantastici

Da normale ragazza di New York a potente strega di Athia: è su questo viaggio che si basa Forspoken

Anche se il termine isekai si è imposto rapidamente nella cultura pop, a ben vedere si tratta di una variazione sul tema del cosiddetto "portal fantasy", un filone decisamente più noto alla tradizione letteraria occidentale. Nonostante ciò, l'isekai in senso lato più famoso di tutti i tempi resta senza dubbio la Divina Commedia, la magnum opus di Dante Alighieri. Certo, fa strano accostare le figure di Dante e Virgilio a quella del Kirito protagonista di Sword Art Online, ma il grande viaggio compiuto dal poeta fiorentino nei regni oltre la vita rende onore alla maggior parte delle moderne regole del genere, a prescindere dalla sua peculiare natura metaforica. Spesso alla Divina Commedia viene 'rimproverata' una certa inaderenza a dettami postumi, vuoi perché l'oltretomba corrisponde esattamente all'immaginario collettivo dell'epoca, vuoi in ragione dell'anima prettamente filosofica che ha guidato gli inchiostri dell'autore. Ma le nuove regole non si possono applicare retroattivamente, e scavando nel passato è estremamente facile rendersi conto di quanto tale fantasia abbia segnato l'intera storia dell'umanità, fin dai suoi albori.

L'epopea di Gilgameš, poema epico risalente al diciannovesimo secolo avanti cristo, è infatti un grande scatolone costellato di racconti tramandati oralmente per generazioni, e molti di questi sfruttano il tema del viaggio per aprire squarci su dimensioni ignote. Fra le tavolette più antiche brilla il lungo pellegrinaggio compiuto dal re assieme all'amico Enkidu verso l'onirica Foresta dei Cedri - il luogo dove l'elemento umano incontrava quello ultraterreno - teatro della battaglia contro il guardiano divino Hubaba. Ma a meritare il centro del palcoscenico è il viaggio ai confini del mondo che caratterizza la parte conclusiva dell'epopea dell'eroe: terrorizzato dall'idea della morte in seguito alla scomparsa di Enkidu, Gilgameš si spingerà sino ai confini del mondo, navigando oltre l'Abisso delle Origini per inseguire un'immortalità che non sarebbe mai stato in grado di ottenere. È una deriva, quella che ha segnato le gesta del re di Uruk, che ha gettato le radici di gran parte della mitologia antica; sono centinaia le leggende fiorite attorno alla fascinazione verso i mondi ignoti, e non è assolutamente un caso che la maggior parte tentino disperatamente di materializzare l'oltretomba.

La barca di Dante di Delacroix, un'incursione metaforica nel mondo alternativo

Emblematica in tal senso è la dodicesima fatica di Eracle, che dovette intrufolarsi nell'Ade sfruttando il traghetto di Caronte, vivendo l'avventura che l'avrebbe condotto a liberare il prigioniero Teseo e soprattutto a soggiogare Cerbero, al fine di condurre il mastino degli inferi nella città di Micene e completare così i suoi incarichi. Decisamente più impattanti sono le numerose interpretazioni del mito di Orfeo, che per salvare la defunta sposa Euridice discese nel regno dei morti spoglio di qualsiasi difesa, gettandosi senza paura oltre il velo dell'ignoto. Sfuggito alla stretta delle anime dannate e giunto al cospetto dei giudici infernali, commosse infine l'intero pantheon con il suo canto straziante, conquistando la libertà della sua amata. Quella di Orfeo sarebbe stata una vittoria effimera, perché mancando di rispettare la condizione imposta da Ade - ovvero non guardare la donna fino al ritorno nel mondo dei vivi - condannò la moglie a una seconda morte, restando eternamente segnato dall'accaduto. Insomma, in epoca antica l'universo alternativo per definizione era l'aldilà, la medesima ambientazione scelta oltre un millennio più tardi da Dante Alighieri.

La diffusione del termine isekai fa pensare immediatamente al Giappone, ma è necessario balzare fino all'ottavo secolo dopo cristo per imbattersi nelle prime testimonianze di viaggi simili, che nel caso specifico si trovano nel celebre Nihon shoki e nel Fudoki di Tango. I Fudoki erano manoscritti che documentavano usi, costumi e leggende diffuse nelle diverse province dell'isola, e in quello di Tango - corrispondente al nord della prefettura di Kyoto - si faceva menzione della storia che ancora oggi vede come protagonista Urashima Tarō.

bassorilievi dedicati a Gilgameš riportano alla mente le profezie dei moderni videogiochi di God of War

L'antica leggenda di Urashimako racconta la vicenda di un pescatore che salvò la vita di una tartaruga in pericolo; il mattino seguente, l'uomo ricevette la visita di un esemplare gigante, che lo ringraziò per aver salvato la figlia di Ryūjin - l'imperatore dei mari - e lo invitò sul fondo dell'oceano. Il giovane trascorse i tre giorni successivi nel meraviglioso regno sottomarino e strinse un legame con la principessa Otohime, che gli donò uno scrigno ammonendolo di non aprirlo mai. Il pescatore, tornato a casa per stare accanto alla madre malata, si rese conto che nel suo mondo erano trascorsi oltre trecento anni, e tutti coloro che conosceva erano ormai morti. Disperato, aprì lo scrigno scoprendo che conteneva la sua vecchiaia, incontrando una fine simile a quella che secoli più tardi sarebbe toccata al Dorian Gray di Oscar Wilde.

Se in terra orientale bisogna scavare a fondo per imbattersi in questo genere di fantasie, l'Europa ha conosciuto una vera e propria età dell'oro. È sufficiente pensare a Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, pubblicato nel 1865 e divenuto il primo ingranaggio nel moto d'evoluzione, ma anche all'intero ciclo dei Viaggi Straordinari di Jules Verne. Oltre ad aver dato i natali alla convenzione del "mondo perduto", la produzione dell'autore si è sviluppata in opere più particolari, tra cui spicca Le Avventure di Ettore Servadac del 1887, nel quale un frammento del pianeta Terra veniva strappato via da una cometa che diventava la nuova casa di una quarantina di individui.

La leggenda di Urashimako è il primo vero isekai Giapponese

A seguito degli esordi di Un Americano alla Corte di Re Artù di Mark Twain e Il Meraviglioso Mago di Oz di Lyman Frank Baum - lavori pubblicati nel 1889 e nel 1900 - il nuovo secolo spalancò i cancelli su una cascata di nuovi contendenti; da Il leone, la strega e l'armadio di C. S. Lewis, in cui il vettore del viaggio era un armadio magico, fino a La Storia Infinita di Michael Ende, che catturava il giovane Bastian tramite un semplicissimo libro. Ciò che seguì fu un tripudio di opere capaci di scavalcare l'ambientazione fantastica per tuffarsi a capofitto nella fiction di fantascienza, contaminando in breve tempo la maggior parte dei filoni creativi.

Tale epidemia raggiunse anche le coste giapponesi, dissotterrando i ricordi legati alla fiaba di Urashimako e dando il via ad un secondo rinascimento. Dopo i primi esperimenti di Paul's Miraculous Adventure, serie animata del 1976, il genere iniziò ad assumere contorni ben definiti con Aura Battler Dunbine di Yoshiyuki Tomino, probabilmente il primo anime nel quale un protagonista - in seguito a un incidente fatale - riprendeva conoscenza in un mondo fantasy di stampo medievale. Nel corso degli ultimi trent'anni sono emersi centinaia di emuli: da Inuyasha fino a Digimon Adventure, passando per Sword Art Online per arrivare infine a Re:Zero; la cultura giapponese ha tratto enorme ispirazione dal portal fantasy, codificando le regole dell'isekai così come lo conosciamo oggi e aprendo a una pioggia di pubblicazioni tale da far scomparire l'antica definizione. Una rivoluzione questa, che ovviamente non poteva risparmiare il settore dei videogiochi.