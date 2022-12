The Witcher 3 per PC: video mostrano i miglioramenti delle performance dopo l'hotfix

Ieri CD Projekt RED ha pubblicato un hotfix piuttosto corposo per la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt Hunt - Complete Edition. Non sono ancora disponibili le note complete dell'aggiornamento, ma stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori migliora la stabilità generale e le performance, cosa in parte confermata da alcuni video di analisi fatti dopo l'uscita dell'hotfix e che potrete visualizzare qui sotto.

Come possiamo vedere nei video di BilkRok, MxBenchamarkPC e Benchmark Central, dei miglioramenti delle performance dopo aver installato l'hotfix ci sono, ma in più di un caso sono solo marginali. Insomma, siamo ancora lontani da una situazione ottimale.

Come spiegato nella nostra analisi della versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt, sono apprezzabili le novità introdotte da CD Projekt, tra DLSS, texture in 4K per i personaggi, le cutscene rifatte, l'implementazione del raytracing e un aumento del dettaglio in quasi tutti gli aspetti.

La nota dolente è rappresentata tuttavia dalla mancanza di ottimizzazione, "che azzoppa le prestazioni su qualsiasi configurazione e rende il 4K giocabile solo con la tecnologia DLSS Frame Generation, ma non è facile implementare il raytracing a posteriori ed effettuare ottimizzazioni radicali in un motore datato che non a caso lascerà il posto all'Unreal Engine 5 nei prossimi capitoli della serie. Quanto fatto da CD Projekt, infatti, è fine a se stesso ed è un qualcosa che aumenta il valore intrinseco di questa patch, a prescindere dal fatto che nell'aria ci sia l'idea che CD Projekt debba farsi perdonare qualcosa."

La speranza in ogni caso è che lo studio polacco nelle prossime settimane continui a supportare il suo gioco con ulteriori patch correttive mirate per migliorare le performance su PC.