Avatar La Via dell'Acqua: l'attrice Falco pensava fosse già uscito e fosse stato un fiasco

L'attrice Edie Falco, che abbiamo da poco visto in Avatar La via dell'acqua, ha ammesso di essersi dimenticata del film dopo aver girato le sue scene ben quattro anni fa. Inoltre, visto che non aveva più sentito parlare del film e del livello di accoglienza da esso ricevuto, l'attrice pensava che fosse già uscito ma che avesse totalmente fallito al botteghino.

"Ho visto il primo quando è uscito", ha spiegato. "Il secondo Avatar l'ho girato quattro anni fa. Sono stata occupata e ho fatto delle cose. Qualcuno ha parlato di Avatar e ho pensato: 'Oh, immagino sia uscito e non sia andato molto bene perché non ne ho sentito parlare'. Succede. Di recente qualcuno ha detto: "Avatar sta per uscire" e io ho risposto: "Oh, non è ancora uscito?" Non lavorerò mai più perché l'ho detto...".

Falco interpreta il generale Frances Ardmore, che nel sequel è il comandante militare a capo di Pandora. Tuttavia, la star de I Soprano ha ammesso di essere rimasta delusa dal fatto che il suo personaggio non sia uno dei Na'vi, né un Avatar. "Volevo essere blu", ha aggiunto. "Ero entusiasta di essere blu e molto alta. Non ho ottenuto nessuna delle due cose".

Avatar La Via dell'Acqua ci porta in un'ambientazione marina, in caso non si fosse capito

Avatar La Via dell'acqua non ha ottenuto risultati superlativi negli Stati Uniti d'America nel weekend d'apertura e anche in Cina le vendite sono state limitata dal timore di una nuova ondata di Covid, ma nel complesso i numeri non sembrano negativi. Se volete vedere i risultati mondiali, ecco i dati.

Inoltre, vi lasciamo alla nostra recensione nella quale vi abbiamo spiegato che "Avatar - La via dell'acqua parte subito forte e non rallenta quasi mai, regalando tre ore di intrattenimento senza grosse pretese intellettuali, ma di grande soddisfazione audio-visiva. Certi dialoghi potevano essere scritti meglio e alcune situazioni gestite in maniera più elegante, ma anche questo secondo capitolo vi accompagnerà alla scoperta di un pianeta estremamente affascinante, traboccante di azione e buoni sentimenti. Si tratta di un buon capitolo di passaggio, che introduce le motivazioni che verranno sviluppate nei successivi film, nella speranza che Cameron non si prenda altri 13 anni prima di portare al cinema il nuovo viaggio a Pandora."