Microsoft deposita un brevetto per inserire banner pubblicitari nei giochi Xbox Cloud

Microsoft ha depositato un brevetto che fornisce le specifiche relative a un sistema per l'inserimento di banner pubblicitari all'interno dei giochi disponibili sulla piattaforma Xbox Cloud. Il trademark risale allo scorso maggio, ma è stato reso pubblico solo pochi giorni fa.

Collegato forse alle notizie riguardanti l'abbonamento a Xbox Game Pass con pubblicità a prezzo ridotto, questo meccanismo potrebbe rivelarsi più invasivo di quanto si sperasse, ma chiaramente bisognerà vedere se verrà o meno concretizzato.

Le indicazioni nel testo del brevetto sono chiare: si parla di uno "spazio pubblicitario" che compare in sovraimpressione durante il gioco, collocato ovviamente in una porzione dello schermo che non sia occupata dall'interfaccia né interferisca con le azioni effettuate dall'utente nell'ambito dell'esperienza.

"L'elemento in sovraimpressione è configurato in modo da presentare una pubblicità senza interrompere il gameplay né richiedere modifiche al gioco stesso", si legge ancora nel documento, che ipotizza la possibilità di collocare questi banner in punti che il giocatore non possa raggiungere e con cui non possa interagire.

Insomma, al di là dei rumor pare che effettivamente qualcosa si stia muovendo sul fronte della pubblicità su Xbox Game Pass nell'ambito di un abbonamento a prezzo ridotto, che si tratti solo dello streaming o di tutti i contenuti nel catalogo.

Potendo scegliere, preferireste un trailer pubblicitario fra un livello e l'altro oppure un piccolo banner sempre in sovraimpressione, magari integrato con l'ambiente di gioco?