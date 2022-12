I videogiochi del 2022: i più discussi, chiacchierati e i trailer più visualizzati dell'anno

Tramite GamesIndustry.biz, abbiamo modo di vedere una serie di report che indicano varie informazioni sui videogiochi per l'anno 2022. Molto interessanti sono i dati relativi ai giochi più chiacchierati, quelli più discussi e quelli i cui trailer hanno generato più visualizzazioni.

Secondo i dati, il gioco più coperto dalla stampa è Elden Ring, con 63.642 articoli. In seconda posizione troviamo Fortnite che si accontenta di soli 37.696 articoli, per un calo del 37.4% anno su anno. L'ultima posizione del podio è di Genshin Impact, che vede una crescita dell'1% con i suoi 28.613 articoli. Il resto della Top 15 è composto, in ordine, da Call of Duty Modern Warfare 2, The Last of Us Parte 2, Minecraft, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Overwatch 2, God of War Ragnarok, League of Legends, Apex Legends, FIFA 23 e PUBG. Ovviamente il numero di articoli è condizionato anche dall'uscita del gioco: dopo la pubblicazione i contenuti aumento e giochi già disponibili o usciti a inizio anno hanno il vantaggio su altri arrivati più avanti nell'anno.

Come potete vedere non vi sono giochi totalmente esclusivi di Nintendo o di Microsoft nella classifica, ma questo non ha impedito alle due compagnie di essere rispettivamente la prima e la seconda più trattata dagli articoli online. Nintendo vanta 269.370 articoli (-25.9% anno su anno), mentre Microsoft può contare su 179.134 articoli (-28.4%). In terza posizione troviamo Sony con 154.965 articoli (-13.8% anno su anno). Il resto della Top 10 si compone invece come segue: Ubisoft, Epic Games, Twitch, Activision Blizzard, Sega, Valve e Bethesda.

Fortnite non manca mai da queste classifiche

Di cosa parlano però i giocatori su Twitter, una delle più grandi piattaforme social con una grande community videoludica? Secondo i dati condivisi, si parla soprattutto di Genshin Impact, a seguire troviamo Final Fantasy 14, poi Elden Ring, Splatoon 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Sonic Frontiers, Overwatch 2, God of War Ragnarok, Minecraft, Pokémon Scarlatto, Apex Legends, Stray, Pokémon Violetto, Street Fighter 6 e King od Fighters 15.

In ultima analisi, possiamo vedere anche quali sono i dieci trailer più visti. Si parte con League of Legends, con il trailer cinematografico dedicato alla stagione 2022 che vanta ben 139.7 milioni di views. Per la seconda posizione si deve fare un netto passo indietro, a "soli" 54.1 milioni di views troviamo Poppy Playtime, con il trailer ufficiale di gioco del Capitolo 2. Call of Duty Modern Warfare 2 chiude la Top 3 con 38.2 milioni di views per il video musicale Banda MS 141.

Andando avanti con la classifica, rispunta di nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 con il trailer di annuncio mondiale, seguito dal trailer di Fortnite per la modalità senza costruzioni e dal trailer cinematografico per Capitolo 3 Stagione 4. Si passa poi di nuovo a LoL con il trailer di Lil Nas X Star Walkin' e poi di nuovo Fortnite che prende le ultime tre posizioni della Top 10 con "Frozst Survivla by SawYair", il trailer di gameplay della modalità senza costruzioni e il video dei codici delle mappe di gara.

Diteci, quali sono i giochi di cui avete più letto e discusso nell'anno?