Hogwarts Legacy: una mod consente di giocare nei panni di Harry Potter

I modder stanno lavorando moltissimo su Hogwarts Legacy e, inevitabilmente, stanno provando a soddisfare alcune richieste degli appassionati con le loro mod, come quella di giocare nei panni di Harry Potter, il protagonista dei libri da cui è nato il Wizarding World in cui è ambientato il gioco.

Ovviamente si tratta di una forzatura, visti i decenni passati tra i fatti raccontati nel gioco e la nascita di Harry, ma si tratta di un dettaglio irrilevante per i potterhead.

In realtà le mod che introducono Harry Potter sono già due. La prima, Classic Harry Potter for Hogwarts Legacy, è stata creata dal modder Chris Rubino, mentre la seconda, Daniel Radcliffe (è il nome dell'attore che interpreta Potter nei film) è stata realizzata dal modder Crazy Potato.

Chi le ha provate entrambe ha affermato che il modello di Radcliffe della mod di Rubino è più vicino all'attore reale rispetto a quello della mod di Crazy Potato, ma essendo entrambe gratuite potete provarle e giudicare voi stessi.

Interessante il fatto che le mod consentano di usare tutte le pettinature dell'editore di personaggi e che la voce di default usata sia la più vicina a quella dell'attore, in modo da avere un coinvolgimento totale, lasciando però un certo margine per la personalizzazione. Crazy Potato è anche l'autore della mod Emma Watson, che consente di giocare nei panni di Ermione. Ora non resta che attendere una mod che ci consenta di giocare nei panni di Ron, o una dedicata a Tom Orvoloson Riddle.