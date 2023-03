Vampire Survivors, traduttrice ha illustrato da dove vengono alcuni dei nomi usati nel gioco

Una delle traduttrici di Vampire Survivors, Chiara@LoQAce su Twitter, al secolo Chiara Di Modica, ha deciso di illustrare al pubblico internazionale da dove nascono alcuni dei simpatici nomi usati nel gioco, partendo inevitabilmente da "La borra", una delle armi più potenti.

Di Modica lo ha fatto creando delle vere e proprie schede illustrate in cui possiamo leggere la spiegazione dettagliata di ogni nome. Ad esempio di "La borra" possiamo leggere che deriva da una trasmissione di Antonella Clerici in cui una spettatrice, telefonando, disse borra al posto di Birra, creando un vero e proprio meme.

Svelate anche le origini di Christine Davain, ovviamente Cristina D'Avena pronunciata all'inglese, quella di Ambrojoe, un riferimento all'Ambrogio dell'iconica pubblicità dei cioccolatini, quella di Giovanni Grana, una storpiatura del nome Giovanni Rana, il produttore di pasta, quella di Dommario, il prete che ognuno di noi ha conosciuto in giovane età, quella Boon Marrabbio, il Marrabbio padre di Licia nella serie Kiss Me Licia, quella di Bianca Ramba, una citazione di Carramba, la trasmissione di Raffaella Carrà, quella di Divano Thelma, un chiaro riferimento al Divino Otelma e quella di Suor Clerici, ancora riferito ad Antonella Clerici.

Quindi ora anche all'estero non hanno più scuse per essere impreparati sui nomi di Vampire Survivors, che avrà un seguito solo se poncle avrà una grande idea per farlo. Certo, qualcuno potrebbe avere ancora qualche dubbio su Poppea Pecorina, su Poe Ratcho, su Scorej-Oni o su Arca Ladonna. Pensateci voi a colmare le loro lacune culturali.