Crash Team Rumble, un trailer per la beta in partenza oggi

Activision Blizzard e Toys for Bob ricordano l'inizio della nuova sessione di Closed Beta di Crash Team Rumble con un trailer dedicato: la versione di prova a numero chiuso del gioco in questione inizia oggi, 20 aprile 2023, alle 19:00 ora italiana, e si concluderà lunedì 24 aprile 2023, sempre alle 19:00.

Come abbiamo riportato anche ieri, per accedere a questa beta a numero chiuso è necessario aver effettuato il preorder di Crash Team Rumble, su Xbox o PlayStation, in base a quanto riferito dal publisher.

In questo modo sarà possibile prendere parte alla versione di provare e testare il gioco "impersonando gli iconici eroi e i cattivi dell'universo di Crash, in un 4 vs 4 team arena rumble."

La Closed Beta offre la possibilità di utilizzare 5 personaggi dal roster completo, 3 arene e una serie di modalità che offrono già una buona idea della varietà di opzioni di gioco che sarà presente nella versione completa di Crash Team Rumble.

Vediamo dunque l'elenco dei contenuti della Closed Beta di Crash Team Rumble:

I 5 personaggi giocabili saranno Crash, Coco, Tawna, Dingo e Neo Cortex

3 mappe

4 relic powers

Cross-play

Matchmaking pubblico e privato

Tutorial

Si tratta insomma di una prova generale in vista di quella che sarà poi la versione completa di Crash Team Rumble, che rappresenta un ritorno atteso sulle scene da parte di tutti i fan del celebre Crash Bandicoot. La data d'uscita di Crash Team Rumble è fissata per il 20 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S al prezzo di 29,99€, potete conoscerlo meglio leggendo la nostra anteprima al riguardo.