Ovviamente guardare solo al passato non basta e si deve sempre trovare un modo per dire qualcosa di originale e personale. Halberd Studios ce l'ha fatta? Scopritelo nella nostra recensione di 9 Years of Shadow .

Disponibile dal 27 marzo 2023 per PC e Nintendo Switch, 9 Years of Shadows è il primo gioco del neonato team messicano Halberd Studios che, come primo progetto, ha deciso di ritornare indietro e proporre un'opera chiaramente ispirata a Castlevania, ricevendo anche il supporto di Michiru Yamane, compositrice che ha lavorato alla suddetta serie Konami, e di Norihiko Hibino, che si è invece occupato delle musiche di Metal Gear Solid.

Europa e Apino

Europa e Apino sono i personaggi ma sono anche le nostre armi d'attacco

Noi siamo Europa, una giovane donna che nove anni prima ha perso i genitori in seguito all'arrivo di una maledizione che ha rubato al mondo i colori. La ragazza si è allenata per trovare la propria strada ed è infine giusta all'immenso castello noto come Talos dove si trova la fonte della maledizione. Lì viene però subito aggredita da un mostro impossibile da sconfiggere, Belial, e nella sua fuga si salva solo grazie ad Apino, uno spiritello che risiede all'interno di un orsacchiotto peluche. Apino la protegge e ripristina anche i colori all'interno del castello.

La storia di Europa e Apino è un classico viaggio che sfrutta l'azione e i combattimenti per raccontare le difficoltà della vita e come la sofferenza rischi sempre di sommergerci. Il castello ha anche una propria mitologia, che potrete scoprire se troverete una serie di cristalli giganti che la raccontano. Nel complesso, però, 9 Years of Shadow fatica a convincere dal punto di vista narrativo, rivelandosi spesso abbastanza banale e con vari personaggi poco approfonditi, con tanto di simil-Alucard che spunta un po' dal nulla e non ha molto di interessante da dire.

È un po' più interessante l'ambientazione, che in modo poco logico ma certamente soddisfacente si divide in svariate aree molto diverse tra loro, con giardini avvelenati, laghi, aree magmatiche e non solo tutti all'interno del castello. In termini puramente artistici il team messicano ha fatto un buon lavoro, soprattutto con certi fondali che sono estremamente dettagliati: nel corso degli anni lo stile del gioco è cambiato più volte come è possibile vedere dai diari di sviluppo, ma il risultato finale è ottimo. Anche boss e mini-boss hanno sempre design visivi unici, peccato invece per i nemici comuni che si ripetono molto, problema che si ripercuote anche in termini di gameplay, visto che ben presto non ci sarà nulla di nuovo pronto a metterci alla prova. Inoltre, la maggior parte dei nemici non è molto aggressiva e cade in pochi colpi.

Il problema è anche il sistema di combattimento, che negli scontri comuni risulta poco interessante visto che oltre a una singola combo e un attacco caricato non vi è molto altro a disposizione. Abbiamo una schivata, ma solo all'indietro e senza invulnerabilità, quindi non aspettatevi di sfrecciare tra i colpi nemici mentre cercate un'apertura per attaccare. Europa dispone di una serie di forme/armature associate a vari colori (con un design palesemente ispirato ai Cavalieri dello Zodiaco), necessarie per sbloccare serrature dello stesso colore o per infliggere più danni ai nemici, in base all'aura che li circonda. Purtroppo questa meccanica è poco interessante negli scontri comuni, soprattutto appena avremo potenziato un po' Apino, che è la nostra arma dalla distanza. Lo spiritello è molto potente e permette di affrontare molteplici scontri da un luogo sicuro, così da abbattere il nemico senza mettersi a rischio.

La maggior parte dei nemici sta ferma in un punto e ripete il solo attacco a sua disposizione

Il team ha cercato di dare un equilibrio a questa meccanica legandola allo scudo di Europa: la ragazza ha due punti vita, ma i danni vengono assorbiti prima dallo scudo. Se questo è a zero, però, bastano un paio di colpi per il game over. Attaccare con Apino consuma lo scudo, quindi bisogna stare attenti, ma è possibile ricaricarlo tenendo premuto un tasto per una manciata di secondi o con un QTE (non semplice ma nemmeno impossibile). Nei combattimenti coi boss la meccanica funziona in quanto i tempi a disposizione sono limitati e bisogna agire con giudizio, ma negli scontri normali si può tranquillamente stare a distanza e martoriare i nemici senza preoccupazione. Considerando la poca varietà dei nemici comuni, in media gli scontri sono poco interessanti: la cosa pesa parecchio visto che i nemici riappaiono semplicemente cambiando area e solo di rado è possibile scavalcali senza combattere.