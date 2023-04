Returnal: nuovo aggiornamento su PC introduce AMD FSR 2.1 e controllo della cache

Sony e Housemarque hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Returnal su PC, che introduce alcune variazioni interessanti per gli utenti su piattaforma Windows come il supporto per AMD FSR 2.1 e la possibilità di controllare la cache PSO.

Non è una patch di grandi dimensioni, ma queste due introduzioni possono risultare importanti per molti utenti del gioco su PC. L'introduzione del supporto per AMD FSR 2.1 consente l'utilizzo della tecnologia grafica in questione per incrementare le prestazioni a fronte dell'utilizzo dell'upscale attraverso IA dell'immagine, soluzione ormai ampiamente adottata da una grande quantità di giochi con ottimi risultati.

Interessante però anche la possibilità di gestire la cache della Pipeline State Object (PSO) attraverso le impostazioni grafiche di Returnal. Questa può essere, in questo modo, "ricostruita" all'occorrenza, cosa che dovrebbe correggere eventuali problemi e migliorare le performance del gioco.

Oltre a queste variazioni, ci sono stati alcuni aggiustamenti relativi, in particolare, al bioma Crimoson Wastes e l'aggiustamento di alcune interruzioni che potevano avvenire nel corso di alcuni scontri con i boss. Potete trovare l'elenco completo delle variazioni applicate dalla nuova patch a questo indirizzo.

Per saperne di più su questo interessante port della ex-esclusiva PS5, vi rimandiamo alla recensione di Returnal su PC, gioco che peraltro sembra non essere riuscito a sfondare più di tanto su Steam, nonostante le ottime premesse.