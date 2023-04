I migliori giochi del 2023 finora sono quasi tutti remaster o remake

Attualmente i giochi con la media voto più alta del 2023 su OpenCritic e Metacritic, senza tenere in considerazione le conversioni e gli aggiornamenti come Tetris Effect o The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, e i titoli che hanno meno di dieci recensioni, come 8-Bit Adventures 2, Moss 2 su Metacritic o Path of the Midnight Sun, sono in buona parte remake o remastered, con i titoli davvero nuovi che seguono mestamente.

In particolare troviamo in prima posizione Metroid Prime Remastered, con una media voto di 94 su entrambi gli aggregatori, seguito da Resident Evil 4 Remake, che ha una media voto complessiva di 92. Quindi arriva il remake di Dead Space, che ha una media voto di 89, appaiata a quella di Hi-Fi Rush, la prima vera nuova uscita a comparire nella top 10, secondo i criteri indicati.

Da sottolineare come i suddetti remake o remastered siano anche annoverabili tra i più grossi successi commerciali del periodo, dietro solo alla hit Hogwarts Legacy, che comunque non li sfiora come media voto.

Insomma, finora il 2023 sembra essere un anno di conferma per l'appeal commerciale di remaster e remake, più che quello di affermazione di nuove proprietà intellettuali. Nel corso dell'anno dovrebbero uscire dei titoli che potrebbero spezzare questa tendenza, come l'imminente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdos, Final Fantasy 16, Starfield o Marvel's Spider-Man 2, ma ciò non toglie che un quadro come quello attuale faccia ben capire perché gli editori puntino sempre di più su certe operazioni.