ASUS annuncia il monitor ROG Swift OLED PG27AQDM: prezzo e caratteristiche

ASUS ha annunciato in via ufficiale il suo nuovo monitor ROG Swift OLED PG27AQDM con pannello OLED QHD da 27 pollici a 1440p e frequenza di aggiornamento a 240 Hz, che si presenta come una scelta particolarmente indicata per i giocatori: vediamo caratteristiche e prezzo.

Si tratta del nuovo monitor della serie ROG Swift che, come caratteristica principale, ha un pannello OLED che consente una luminosità di picco superiore del 17% rispetto anche ai precedenti ROG della stessa linea, e conta anche su un sistema di raffreddamento passivo migliorato.

Il monitor in questione ha infatti un dissipatore ad alta efficienza senza ventola, che garantisce il mantenimento di una temperatura relativamente bassa ma nella massima silenziosità. [embed yt= taQp_z9QFQM]L'impostazione opzionale per la luminosità uniforme garantisce inoltre livelli di luminosità coerenti su tutto lo schermo mentre il software DisplayWidget Center consente di modificare facilmente le impostazioni.

Il nuovo monitor ROG Swift OLED PG27AQDM integra un pannello OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) abbinato alla frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms, cosa che garantisce anche un refresh rate immediato e una notevole fluidità delle immagini. Oltre a questo si segnala la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e FreeSyn Premium.

La profondità colore è di 10-bit reali, cosa che garantisce una profondità cromatica superiore agli 8-bit standard, inoltre il monitor è dotato di DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0 e un hub USB. Il tutto al prezzo di 1.299 euro, già disponibile presso vari rivenditori.

Rivediamo dunque le caratteristiche tecniche del ROG Swift OLED PG27AQDM: