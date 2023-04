The King of Fighters 15: la nuova demo estesa è una versione gratis e ridotta del gioco

SNK ha annunciato oggi il lancio della nuova versione demo di The King of Fighters 15, che si presenta come una vera e propria versione "lite" del gioco completo, gratuita e comprensiva di contenuti ridotti rispetto alla versione standard ma che garantisce comunque una buona estensione.

Il rilascio della versione demo di The King of Fighters XV è previsto per oggi, 20 aprile 2023, solo su PS5 e PS4 per il momento. All'interno troviamo la possibilità di utilizzare 15 personaggi del roster del gioco:

Shun'ei

Meitenkun

Benimaru Nikaido

Isla

Heidern

Dolores

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Terry Bogard

Ryo Sakazaki

Chris

Mai Shiranui

Athena Asamiya

Kula Diamond

Non è presente il multiplayer online, ma in questa versione è possibile accedere al Versus offline e alla modalità Training. SNK fa sapere che i salvataggi non potranno essere trasferiti nella versione completa, ma questa demo si presenta davvero come una prova molto estesa del gioco.



Nel frattempo, ricordiamo che è iniziata a gennaio la Stagione 2 di The King of Fighters XV e questo mese sono stati annunciati Kim Kaphwan e Goenitz come nuovi combattenti.