Crash Team Rumble: la Closed Beta inizia domani 20 aprile

L'editore Activision Blizzard e lo studio di sviluppo Toys for Bob ci hanno ricordato che domani 20 aprile 2023, alle 19:00 ora italiana, partirà la Closed Beta di Crash Team Rumble, che si concluderà lunedì 24 aprile 2023, sempre alle 19:00.

Potranno accedere alla Closed Beta tutti "coloro che hanno preordinato il gioco per Xbox o PlayStation". I giocatori potranno così provarlo "impersonando gli iconici eroi e i cattivi dell'universo di Crash, in un 4 vs 4 team arena rumble."

Come spiegato dal comunicato ufficiale, "la Closed Beta presenta 5 personaggi molto amati dai fan, tre uniche arene ricche di azione e di sorprendenti opportunità strategiche e una serie di modalità che metteranno a dura prova il temperamento delle squadre."

Di seguito pubblichiamo l'elenco dei contenuti della Closed Beta di Crash Team Rumble:

I 5 personaggi giocabili saranno Crash, Coco, Tawna, Dingo e Neo Cortex

3 mappe

4 relic powers

Cross-play

Matchmaking pubblico e privato

Tutorial

Insomma, se non vedete l'ora di tornare nel mondo di Crash Bandicoot, questa è l'occasione giusta per farlo. La data d'uscita di Crash Team Rumble rimane fissata per il 20 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.