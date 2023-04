Resident Evil 4 Remake è stato il gioco più venduto a marzo 2023 in USA, Hogwarts Legacy secondo

Matt Piscatella di Circana ha condiviso la classifica dei giochi più venduti in USA a marzo 2023. Al primo posto troviamo Resident Evil 4 Remake, seguito da Hogwarts Legacy. Chiude il podio MLB: The Show 2023.

Di seguito leggiamo la top 20 al completo:

Resident Evil 4 Remake Hogwarts Legacy MLB: The Show 23 ** Call of Duty: Modern Warfare 2 The Last of us Parte 1 FIFA 23 WWE 2K23* Elden Ring Madden NFL 23 Mario Kart 8* Minecraft Octopath Traveler 2 Metroid Prime Remastered* Pokémon Scarlatto e Violetto* God of War: Ragnarok Kirby's Return to Dream Land* Dead Space NBA 2K23* Sonic Frontiers Lego Star Wars: The Skywalker Saga

* non include le vendite in digitale

** non include le vendite in digitale su Xbox e Switch

L'altra new entry del mese di marzo 2023 è rappresentata da WWE 2K23, al settimo posto. Per il resto la classifica include alcuni dei titoli usciti nei primi mesi dell'anno, come Dead Space Remake, Octopath Traveler 2 e Metroid Prime Remastered, e da titoli sempreverdi come Mario Kart 8, Elden Ring e FIFA 23.

Stando alle informazioni condivise da Piscatella, Resident Evil 4 Remake non solo è primo nella classifica di marzo 2023 ma è già diventato il terzo gioco più venduto del 2023 in USA ad oggi. Al secondo posto c'è Call of Duty: Modern Warfare 2 e al primo Hogwarts Legacy.

Inoltre, sempre secondo i dati di Circana, PS5 è stata la console più venduta negli Stati Uniti a marzo 2023 e sta superando anche le vendite fatte da PS4 nei primi 29 mesi dal lancio.