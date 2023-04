LEGO Sonic the Hedgehog: annunciati quattro nuovi set

Sega e Lego hanno svelato l'arrivo di quattro nuovi set della serie LEGO Sonic the Hedgehog, tutti disponibili nel corso dei prossimi mesi. Più precisamente i set si chiamano: Amy's Animal Rescue Island, Sonic's Speed Sphere, Tail's Workshop and Tornado Island e Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge. Saranno acquistabili nel negozio online e in quelli fisici di Lego e presso i rivenditori autorizzati a partire dal 1° agosto 2023.

Vediamo il trailer che mostra i nuovi set:

Scendendo maggiormente nei dettagli, il set Amy's Animal Rescue Island costerà 49,99 dollari, sarà formato da 388 pezzi e conterrà sei personaggi: Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky.

Il set Sonic's Speed Sphere costerà 34,99 dollari, sarà formato da 292 pezzi e conterrà tre personaggi: Sonic, Moto bug Badnik e Flicky.

Il set Tail's Workshop and Tornado Island costerà 39,99 dollari, sarà formato da 376 pezzi e conterrà quattro personaggi: Sonic, Tails, Clucky e Buzz Bombers.

Il set Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge, infine, costerà 99,99 dollari, sarà formato da 802 pezzi e conterrà nove personaggi: Sonic, Amy, Flicky, Becky, Pocky, Pecky, Dr. Eggman, Badniks Chopper e Newtron.