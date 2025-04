Microsoft compie 50 anni e Xbox celebra l'anniversario con vari bonus

50 anni fa nasceva Microsoft, da un'idea di due amici appassionati di tecnologia: Paul Allen e Bill Gates, i quali fondarono una piccola azienda che iniziò la sua storia vendendo un interprete di BASIC per il computer Altair 8800. Da lì iniziò un'ascesa che portò alla costruzione di un vero e proprio impero, fino a diventare quella che è al momento una delle maggiori aziende del mondo (o la maggiore in assoluto, a giorni alterni).

Microsoft celebra oggi il suo 50° anniversario e anche Xbox festeggia il grande traguardo con una serie di bonus a tema , che possono essere scaricati gratuitamente dagli utenti andando da sfondi dinamici a temi per il profilo e varie altre cose.

Xbox nella storia di Microsoft

Tra le invenzioni dell'epoca Bill Gates e Steve Ballmer c'è anche Xbox: con l'intenzione di prendere parte alle guerra per l'intrattenimento nei soggiorni di casa, nei primi anni 2000 partì anche l'avventura nel mondo console, che pur con fortune alterne prosegue ancora oggi.

Pic per il profilo

Proprio Xbox, che nel frattempo sta attraverso un'altra fase trasformativa importante ma, in termini di produzione software, non è forse mai stata così grande e influente, arrivano alcune iniziative per celebrare il traguardo dei 50 anni di Microsoft.

La compagnia ha messo a disposizione un nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X|S con un riferimento ai 50 anni e una serie di icone di Xbox poste sullo schermo, che comprendono anche vari personaggi appartenenti ai numerosi team di sviluppo acquisiti in seguito, come Activision, Blizzard e Bethesda.

Oltre a questo, sono stati messi a disposizione vari nuovi temi per il profilo con riferimenti nostalgici alla storia di Microsoft, come il classico puntatore di Windows, Clippy e un floppy disc, che possono essere utilizzati per completare la propria Gamertag.

È possibile poi ottenere un distintivo speciale sui 50 anni di Microsoft, che richiede però l'ingresso nel programma Xbox Insider: se siete già parte del programma, basta lanciare l'Insider Hub da Xbox o PC, selezionare "Preview" e cliccare su "50th Anniversary Badge", altrimenti potete iscrivervi al programma gratuitamente e seguire la procedura.

Infine, è stato distribuito anche un tema gratuito incentrato sul 50° anniversario come sfondo del buon vecchio Solitario di Windows, vero e proprio pilastro della produzione videoludica di Microsoft da decenni a questa parte.