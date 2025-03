Satya Nadella punta su DeepSeek: “È il nuovo standard per il successo dell’IA di Microsoft”

Durante un incontro interno con i dipendenti, il CEO Satya Nadella ha tracciato una nuova rotta per il futuro dell'IA in casa Microsoft. Al centro della conversazione, l'ammirazione per DeepSeek e il suo modello R1 , un'IA altamente efficiente sviluppata da un team di appena 200 persone che ha raggiunto i vertici dell'App Store. Secondo Nadella, il lavoro di DeepSeek rappresenta "il nuovo standard", sottolineando come l'azienda cinese abbia saputo trasformare un progetto di ricerca in un prodotto commerciale di successo, superando anche l'adozione di Copilot, che ancora fatica a entrare nella top 100 delle app più scaricate.

L’obiettivo è accelerare la transizione verso un’IA nativa

L'intervento di Nadella, confermato da fonti interne a Microsoft, arriva in un momento cruciale per l'azienda: l'investimento da 80 miliardi di dollari in infrastrutture AI-ready è accompagnato da una riflessione sulle modalità operative interne. Nadella ha richiamato l'attenzione sulla necessità di superare le barriere organizzative e adottare modelli di lavoro più agili e focalizzati, come quelli di DeepSeek. Jay Parikh, nuovo capo della divisione CoreAI, ha sottolineato l'importanza di questa ispirazione esterna per ristrutturare l'ingegneria interna di Microsoft e spingere verso risultati più rapidi.

DeepSeek

Nel frattempo, Microsoft ha presentato il proprio modello Muse, addestrato sul gioco Xbox Bleeding Edge, pensato per aiutare gli sviluppatori a prototipare giochi e preservarne la storia, ottimizzandoli per l'hardware moderno. Anche qui Nadella ha ribadito: "Quando penso a Muse, quello è il livello da raggiungere: trasformare la ricerca in funzionalità concrete per Copilot".