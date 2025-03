Netflix Gaming vuole aiutarvi a giocare, eliminando console, controller e i giochi complicati

Parlando con The Game Business, Tascan ha detto che quando lavorava presso Electronic Arts, una delle sue ambizioni era quella di " ridurre l'attrito ed eliminarlo ". Era un grande fan del Nintendo Wii, perché era una console a basso prezzo che si rivolgeva a un vasto pubblico, e Tascan vuole cercare di ottenere qualcosa di simile in Netflix.

Le parole del dirigente di Netflix Gaming

Tascan ha fatto quale esempio di questi elementi che rendono difficoltoso giocare. Il dirigente indica la necessità di dover avere un numero sufficiente di controller in casa, così come avere dell'hardware costoso dedicato ai videogiochi. Aggiunge anche che scaricare il videogioco è una forma di attrito.

Netflix Gaming mira a offrire una soluzione eliminando la necessità di console e controller. Ovviamente il tutto anche perché Netflix mira a offrire giochi tramite il cloud. È qualcosa che sta già facendo, visto che i giochi in cloud-streaming sono già disponibili su Netflix, alcuni anche tramite computer e non solo su mobile.

Tascan spera inoltre che Netflix possa creare altri "party game" che aiutino le persone a divertirsi rapidamente, senza bisogno di console o controller speciali. Inoltre, ha aggiunto che l'obiettivo di Netflix è quello di aiutare i giochi a raggiungere un maggior numero di persone. Dice anche che non c'è sempre bisogno di giochi complicati (fa l'esempio dei grandi GDR) e vuole trovare qualcosa di più accessibile per il largo pubblico.

Infine, Tascan ha parlato del livello di impegno di Netflix per la sua divisione videoludica. L'azienda ha già chiuso il suo team AAA per spostarsi su titoli mobile e party game. Non è un buon segnale, ovviamente. Inoltre, grandi aziende hanno tentato la via del cloud gaming - pensiamo a Google e Stadia - per poi abbandonare tutto rapidamente vista la mancanza di immediati risultati.

Tascan ha risposto che per trovare il successo in un mercato come quello dei giochi, "ci vogliono tempo, testardaggine e investimenti". Non tutte le aziende sono disposte a dedicare tempo e impegno, ma Tascan ha affermato che Netflix è diversa. "Credo ai nostri due co-CEO quando mi hanno detto che i videogiochi sono importanti, perché se [Netflix] vuole intrattenere il mondo non c'è modo di evitarlo, dobbiamo essere presenti nel mercato videoludico".

Sono parole interessanti, nel frattempo però Netflix ha cancellato sei giochi, fra cui Don't Starve Together per iOS e Android.