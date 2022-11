eSerie A TIM 2023 | Road Show alla Dacia Arena di Udine, i dettagli sull'evento

Nella giornata del 10 novembre 2022 alla Dacia Arena di Udine si è svolto il primo eSerie A TIM 2023 | Road Show durante il quale hanno partecipato i calciatori dell'Udinese, i talent, insieme ai tanti tifosi e appassionati della competizione.

La comunicazione ufficiale recita: "La serata si è aperta con la presentazione istituzionale della eSerie A TIM 2023, nel corso della quale sono stati ricordati i momenti più emozionanti della passata edizione e sono state raccontate le novità del torneo che sta per iniziare."

"L'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato così la serata: "Abbiamo presentato ufficialmente la nuova stagione della eSerie A TIM, giunta ormai alla terza edizione. Siamo molto soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso con questo torneo, nel quale abbiamo unito il mondo del calcio reale con quello virtuale, in una competizione leale ed equilibrata dove tutti possono ambire a conquistare il titolo."

"Molte sono inoltre le opportunità commerciali nate dalla eSerie A TIM che si sono poi allargate a tutto il mondo della Lega Serie A, aumentando la visibilità del nostro calcio nel mondo. Anche in questa stagione non mancheranno le novità, con lo scopo di coinvolgere sempre di più i tanti appassionati del campionato, in particolare la generazione Z, abituata ad adottare i più moderni metodi di fruizione degli eventi sportivi, stimolandoci a sperimentare format innovativi e proiettati al futuro. Colgo infine l'occasione per fare il miglior augurio a tutte le squadre per questa nuova stagione che sono certo sarà ancora più spettacolare e all'altezza delle aspettative"."

eSerie A TIM 2023 | Road Show

"Presente sul palco in rappresentanza dell'Udinese il Vicepresidente Stefano Campoccia, che ha dichiarato: "Gli eSports sono un fenomeno in costante espansione e rappresentano un veicolo di fidelizzazione dei giovani tifosi e, in generale, per aumentare il fan engagement. In tal senso la Lega sta facendo tantissimo come dimostra il successo della eSerieA TIM che è diventato un vero e proprio evento, creando un appeal ed un'atmosfera incredibile. Siamo molto felici, come Udinese abbiamo da subito intuito le potenzialità di questo fenomeno e, da oltre due anni, abbiamo investito e continuiamo a farlo nel nostro team D-Link Udinese eSports che ci ha regalato già grandi soddisfazioni. Parallelamente, è un grande onore per noi aver ospitato il road show della eSerieA TIM alla Dacia Arena, un riconoscimento che certifica il nostro impegno in questo ambito e da seguito alla nostra ambizione di rendere il nostro stadio, sempre vivo 365 giorni l'anno, una vera e propria gaming house"."

"A seguire i fans presenti alla Dacia Arena hanno avuto l'opportunità unica di sfidare i talent Lisa Offside, Sabino Palermo, Marco "Dr Whi7es" Bianchi, Flavio "V3nom" Dell'Erba e Matteo "riberaribell" Ribera in emozionanti sfide a EA SPORTS FIFA 23."

"La serata si è infine conclusa con i calciatori dell'Udinese Deulofeu, Makengo, Bijol e Samardzic che hanno commentato le loro card FUT e si sono affrontati in un torneo che ha visto la vittoria finale di Samardzic. L'intero evento è stato trasmesso dal canale ufficiale Twitch "SerieA"."