Atari 50: The Anniversary Celebration: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Atari 50: The Anniversary Celebration da oggi è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch e per festeggiare è stato pubblicato il trailer di lancio che potrete visionare nel player in testa alla notizia, in attesa di leggere la nostra recensione.

Atari 50: The Anniversary Celebration è una raccolta che include oltre 90 giochi provenienti da sette piattaforme differenti, ovvero Arcade, 2600, 5200, 7800, computer Atari a 8 bit, Atari Lynx e Jaguar. Include classici senza tempo, Tempest 2000, Asteroids e Yars' Revenge.

Particolarmente interessante anche la presenza di interviste originali e brevi documentari che raccontano la storia di Atari e della creazione dei giochi inclusi nella raccolta.

Di seguito la lista completa dei giochi inclusi in Atari 50: The Anniversary Celebration. Arcade

Akka Arrh (1982, unreleased)

Asteroids (1979)

Asteroids Deluxe (1980)

Black Widow (1982)

Breakout (1976)

Centipede (1980)

Cloak & Dagger (1983)

Crystal Castles (1983)

Fire Truck (1978)

Food Fight (1983)

Gravitar (1982)

I, Robot (1983)

Liberator (1982)

Lunar Lander (1979)

Major Havoc (1983)

Maze Invaders (1981)

Millipede (1982)

Missile Command (1980)

Pong (1972)

Quantum (1982)

Space Duel (1982)

Sprint 8 (1977)

Super Breakout (1978)

Tempest (1980)

Warlords (1980)

Atari 800

Bounty Bob Strikes Back!

Caverns of Mars

Food Fight

Miner 2049er

Atari 2600

3-D Tic-Tac-Toe

Adventure

Air-Sea Battle

Asteroids

Basic Math

Breakout

Canyon Bomber

Centipede

Combat

Combat Two

Crystal Castles

Dark Chambers

Demons to Diamonds

Dodge 'Em

Fatal Run

Gravitar

Haunted House

Millipede

Miner 2049er

Missile Command

Outlaw

Quadrun

Race 500

RealSports series (separate releases for Baseball, Basketball, Boxing, Football, Soccer, Tennis, and Volleyball)

Saboteur

Secret Quest

Solaris

Super Breakout

Surround

Swordquest series (separate releases for EarthWorld, FireWorld, and WaterWorld)

Warlords

Yars' Revenge

Atari 5200

Bounty Bob Strikes Back!

Millipede

Missile Command

Star Raiders

Super Breakout

Atari 7800

Asteroids

Basketbrawl

Centipede

Dark Chambers

Fatal Run

Ninja Golf

Scrapyard Dog

Atari Lynx

Basketbrawl

Malibu Bikini Volleyball

Scrapyard Dog

Super Asteroids & Missile Command

Turbo Sub

Warbirds

Atari Jaguar

Atari Karts

Club Drive

Cybermorph

Evolution Dino Dudes

Fight for Life

Missile Command 3D

Ruiner Pinball

Tempest 2000

Trevor McFur in the Crescent Galaxy

Sono inclusi anche sei nuovi giochi: Swordquest: AirWorld, nuovo capitolo della serie Swordquest di Tod Frye sviluppato da Digital Eclipse, che sta curando anche la raccolta nel suo complesso; Haunted Houses, il papà dei survival horror torna in 3D in una versione in grafica voxel; VCTR-SCTR, titolo celebrativo che mescola il gameplay di vari classici di Atari basati sulla grafica vettoriale; Neo Breakout, rivisitazione di un altro classico che viene combinato a Pong, con grafica moderna; Yars' Revenge Reimagine, il classico per Atari 2600 con grafica rifatta.