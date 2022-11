Control 2 su PS5, Xbox Series X|S e PC annunciato ufficialmente da Remedy e 505 Games

Remedy Entertainment ha confermato di essere al lavoro su Control 2 e che il gioco verrà pubblicato e sviluppato in collaborazione con 505 Games, attraverso una partnership che dovrebbe garantire un budget di alto profilo per il progetto in questione.

Control 2, conosciuto fin qui con il nome in codice Heron, è in sviluppo su PS5, Xbox Series X|S e PC, costruito sul Northlight Engine proprietario del team finlandese, su cui era stato creato anche il capitolo precedente.

Control 2, un primo artwork pubblico del nuovo capitolo

Remedy pubblicherà il gioco in regime di auto-publishing su PC, mentre 505 Games interverrà nella pubblicazione su console.

Non è la prima volta che si parla del seguito diretto di Control, visto che il progetto era già stato annunciato e confermato da Remedy fin dal giugno 2021, ma finora era stato identificato con il nome in codice Heron, mentre i dettagli sulla pubblicazione e le piattaforme di riferimento sono state confermate solo oggi, attraverso un comunicato ufficiale da parte del team.

"Sono ora orgoglioso di confermare che il gioco su Control con il budget maggiore, conosciuto anche come Codename Heron, è Control 2, un seguito completo del nostro Control, vincitore di vari premi e riconoscimenti", ha affermato al riguardo il CEO di Remedy, Tero Virtala.

"Con Control 2, faremo un altro salto in un territorio sconosciuto, sarà un viaggio inaspettato", ha affermato Mikael Kasurinen, game director della serie Control. "Ci vorrà un po' prima di vederlo, ma questo è il progetto più emozionante su cui abbia mai lavorato. Siamo ancora all'inizio, ma varrà la pena aspettarlo". Il budget iniziale a disposizione del progetto è di 50 milioni di euro, cosa che lascia intendere le mire piuttosto alte a cui puntano Remedy e 505 Games.

Da parte sua, 505 Games ha definito la serie Control "il più grande investimento" fatto dalla compagnia, cosa che mette il franchise in una collocazione molto importante per il publisher, molto fiducioso per quanto riguarda Control 2.