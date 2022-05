Control 2, spin-off e remake di Max Payne: a che punto sono i nuovi giochi Remedy?

Remedy aggiorna sullo stato dello sviluppo dei suoi nuovi giochi, che comprendono il seguito di Control, lo spin-off sulla serie e i remake di Max Payne 1 e 2, tra i vari progetti in corso, tutti ancora in lavorazione a diversi stadi.

Dopo aver parlato di Alan Wake 2, che a quanto pare non sarà mostrato questa estate, sono arrivati da Remedy alcuni aggiornamenti anche sugli altri progetti in sviluppo.

Il seguito di Control, identificato con il nome in codice Project Heron, si trova ancora in fase di concept, con il team che attualmente sta sperimentando su prototipi di gioco, dunque è ancora in una fase molto preliminare dello sviluppo.

Codename Condor è uno spin-off di Control, e attualmente si trova in fase di concept, dunque anche in questo caso si tratta di un'attesa molto lunga prima di poter vedere qualcosa di concreto. Tuttavia, il progetto è in corso già da tempo dunque un'idea piuttosto precisa di cosa sia è stata definita ed è attualmente in corso di stesura in maniera più decisa.

Anche i remake di Max Payne 1 e 2 sembrano ancora piuttosto lontani: dopo l'annuncio effettuato di recente, sembra che i giochi siano stati posposti rispetto agli altri progetti in corso e verranno probabilmente portati avanti in parallelo con gli altri giochi maggiori, dunque anche su questo fronte ci sarà da aspettare.

Il gioco più avanti di tutti nello sviluppo sembra essere quello identificato con il nome in codice Vanguard, un gioco free-to-play multiplayer cooperativo che Remedy sta sviluppando in collaborazione con Tencent, che secondo il team finlandese ha fatto "ottimi progressi rispetto al trimestre precedente". Anche questo è in fase di "Proof of concept", ovvero di verifica del concept e prova, ma potrebbe essere quello destinato a uscire prima tra gli altri, in attesa di ulteriori informazioni.