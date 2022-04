Max Payne 1 e 2: Remake annunciati per PS5, Xbox Series X|S e PC da Remedy e Rockstar Games

A sopresa, Remedy Entertainment ha annunciato i remake di Max Payne e Max Payne 2: The Fall of Max per PS5, Xbox Series X|S e PC, grazie a un accordo siglato con Rockstar Games, l'attuale detentrice dei diritti della serie.

I remake verranno realizzati con l'ausilio del Northlight Engine, lo stesso motore grafico utilizzato per Quantum Break e Control, e pubblicati come un unico gioco. La data di uscita tuttavia sembrerebbe ancora lontana, dato che Remedy afferma che i lavori sono ancora a una fase concettuale.

Stando ai dettagli riportati dal comunicato ufficiale, i remake saranno finanziati da Rockstar Games, che si occuperà dei costi di sviluppo, marketing e altre spese per la distribuzione e la pubblicazione del gioco, con la promessa che il progetto verrà trattato a tutti gli effetti come un produzione tripla A tipica di Remedy.

Max Payne

"Siamo stati entusiasti quando i nostri amici di lunga data di Remedy ci hanno chiesto di realizzare dei remake di Max Payne", ha dichiarato il fondatore di Rockstar Sam Houser, nell'annuncio. "Siamo grandi fan del lavoro che il team di Remedy ha creato nel corso degli anni, e non vediamo l'ora di giocare a queste nuove versioni".

Il CEO di Remedy Entertainment Tero Virtala ha aggiunto: "Max Payne ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di tutti in Remedy e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo la pensano allo stesso modo. Siamo estremamente entusiasti di lavorare ancora una volta con i nostri partner di Rockstar Games per avere la possibilità di riportare ai giocatori la storia, l'azione e l'atmosfera dei giochi originali di Max Payne in modi nuovi."