PS Plus: i nuovi tier servono a convincere l'utenza a non passare a Xbox Game Pass, per un analista

In un'intervista con WCCFTech, Karol Severin, analista di MIDiA Research ha espresso la propria opinione sui nuovi abbonamenti Extra e Premium del PlayStation Plus. A suo avviso i nuovi tier sono una mossa pensata da Sony come risposta a Xbox Game Pass, con l'obiettivo principale di accontentare la propria utenza e convincerla a non passare a un sistema verdecrociato, più che per attirare nuovi abbonati.

Nell'intervista Severin afferma che a suo avviso il PlayStation Plus 2.0 è "pensato per competere alla pari con Game Pass, piuttosto che guidare l'innovazione nel mercato. PlayStation ha consolidato la sua offerta di giochi in streaming e servizi multiplayer online in un'unica soluzione, proprio come ha fatto Game Pass in passato."

Secondo Severin da una parte PlayStation Plus Extra e Premium hanno il vantaggio di offrire un catalogo più ampio di Xbox Game Pass, ma al tempo stesso l'assenza di EA Play e di giochi dei PlayStation Studios sono delle mancanze da non sottovalutare. L'analista inoltre afferma che a suo avviso la mossa di Sony è pensata più per accontentare gli utenti PlayStation già esistenti e convincerli a non passare a Xbox Game Pass.

"Penso che la mossa sia pensata più per gestire e promuovere in modo efficace la base di utenti esistente di PlayStation piuttosto che attirare nuovi utenti. In particolare, in termini per gestire i tassi di abbandono e diminuire la tentazione degli utenti esistenti di passare a Xbox Game Pass. Anche se penso che il nuovo PS Plus aiuterà ad affrontare alcune di queste questioni, non vedo la nuova proposta di PS Plus come "game changer" per attirare nuovi utenti nell'ecosistema Sony dall'esterno".

PlayStation Plus, logo

Infine, Severin afferma che i servizi ad abbonamento nel tempo domineranno il mercato videoludico, rappresentandone il punto di accesso principale. Tuttavia sarà un processo che richiederà tempo e cambiamenti nel mercato, prendendo come esempio la Cina che ha varie leggi per limitare l'utilizzo di giochi.

Rimando in tema, da ora sono disponibili i giochi gratis del PlayStation Plus di aprile 2022.