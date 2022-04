Genshin Impact: un personaggio gratis con il nuovo evento "Hues of the Violet Garden"

miHoYo ha svelato i dettagli dell'evento Hues of the Violet Garden, il nuovo evento a tempo limitato di Genshin Impact che si svolgerà dalle 10:00 di domani, 7 aprile, fino al 25 aprile. Come al solito completando le varie attività in programma i giocatori riceveranno varie ricompense, tra cui Primogem, una Crown of Insight e la possibilità di sbloccare gratis Xingqiu, un personaggio Hydro quattro stelle.

Come riportato sulle pagine di HoyoLab, durante l'evento Hues of the Violet Garden, i giocatori dovranno intraprendere delle quest per aiutare a organizzare il festival Irodori di Inazuma. Avanzando nel festival si sbloccheranno quattro differenti tipologie di incarichi.

Genshin Impact, un'immagine promozionale

In "The Moon and Stars Inscribe" dovremo scattare fotografie in regioni specifiche di Inazuma, mentre "Theaeter Mechanicus" si tratta di una specie di modalità a orde, con i nemici che dovranno essere sconfitti utilizzando macchinari speciali all'interno delle arene. "Clash of Lone Blades" invece consiste in una serie peculiari sfide di combattimento a fil di spada 1vs1 tra il Traveler e vari avversari. Il protagonista non potrà usare l'Elemental Skill e la Burst ma avrà a disposizione un parry con cui ridurre i danni e, se utilizzato al momento giusto, per sferrare un potente contrattacco. Infine in "The Floral Cortyard" sarà necessario realizzare delle composizioni floreali sulla base degli indizi forniti dal gioco.

Completando tutte e quattro le tipologie di attività citate qui sopra potrete sbloccare gratuitamente Xingqiu per la vostra squadra. Si tratta di un personaggio Hydro 4 stelle a quanto pare molto apprezzato dalla community, dunque si tratta di un bonus niente male. Le altre ricompense dell'evento Hues of the Violet Garden includono Primogem, Mora, Hero's Wit, una Crown of Insight, materiali per i talenti, Mystic Enhancement Ore e ricette.

Nel frattempo secondo un leak, i rerun dei banner di Kazuha, Yoimiya e Klee non arriveranno con la versione 2.7 di Genshin Impact.