Twitter e videogiochi: giochi e argomenti più twittati all'inizio del 2022

I videogiochi restano un tema molto menzionato e dibattuto su Twitter, come riporta l'analisi sugli argomenti videludici emersi nel corso del primo trimestre del 2022 sul social in questione, da cui arrivano informazioni interessanti sul rapporto tra le due entità.

Come rilanciato anche dall'analista di mercato Daniel Ahmad, nel primo trimestre del 2022 ci sono stati 800 milioni di tweet riguardanti i videogiochi, facendo segnare un incremento del 52% rispetto a quelli registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente, da parte di 48 milioni di utenti unici.



Gli eventi più twittati, in base all'immagine di recap visibile nel tweet qui sopra, sono stati i seguenti, in ordine di quantità di tweet:

Acquisizione di Bungie da parte di Sony Acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft Lancio di Elden Ring Fortnite: nuova stagione

Stranamente, l'acquisizione di Bungie da parte di Sony sembra essere stato l'evento più twittato, superando anche quella di Activision Blizzard nonostante quest'ultima sia di gran lunga più imponente come operazione, in termini finanziari e di eventuali conseguenze, a dimostrazione comunque del diverso richiamo generato da ciò che concerne Sony rispetto alla concorrenza, almeno per quanto riguarda la sfera di Twitter.

Per quanto riguarda i singoli titoli più twittati, questa è la classifica globale:

Genshin Impact Wordle Ensemble Stars Apex Legends Final Fantasy Project Sekai Elden Ring Fate/Grand Order Knives Out Minecraft

Sembra piuttosto chiaro che siano soprattutto gli utenti asiatici a dominare la discussione, considerando che i giochi più twittati appartengono soprattutto a tale mercato, o comunque risultano particolarmente popolari in Asia.