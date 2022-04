Source of Madness: trailer e data di uscita del roguelite lovecraftiano per console e PC

Thunderful Games e gli sviluppatori di Carry Castle hanno annunciato la data di uscita dell'action RPG roguelite Source of Madness. Il gioco uscirà dall'early access e verrà pubblicato nella versione 1.0 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam) il prossimo 11 maggio al prezzo di 19,99 euro. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Source of Mandness è un action RPG a scorrimento in stile roguelite ispirato all'univrso narrativo di H.P. Lovecraft. Il gioco promette di mettere alla prova gli utenti con mostruosità di ogni tipo e segreti nascosti in scenari inquietanti e oscuri, creati usando un sistema procedurale basato sull'apprendimento automatico dell'IA.

Su PS5 e Xbox Series X|S, Source of Madness gira a 4K e 60fps, mentre su PS4 e Xbox One offre una risoluzione 1080p a 60fps. Per quanto riguarda Nintendo Switch, invece, il gioco gira a 1080p con la console collegata al dock e a 720p in modalità portatile, in entrambi i casi puntando ai 60 frame per secondo.

"In veste di accolito, dovrai lanciarti in un'angosciosa odissea all'interno di un contorto mondo d'ispirazione lovecraftiana, e starà a te svelare i segreti cosmici delle Terre di Creta e della Torre della Follia, una fortezza lunare ammantata di mistero. Affronta mostri raccapriccianti e mai identici grazie alla generazione procedurale, animati con l'ausilio di una rete neurale artificiale."

"Serviti della magia nei combattimenti ravvicinati, esplora ambientazioni labirintiche e lasciati stupire da un potente sistema di gestione del bottino e da un folto albero di abilità, classi e incantesimi. Goditi il meraviglioso stile grafico realizzato con l'ausilio dell'IA mentre esplori l'affascinante mondo delle Terre di Creta e svelane sia le arcane leggende che gli innumerevoli segreti", recita la descrizione ufficiale del gioco.