Qual è il videogioco più pauroso di tutti i tempi? Scopriamo cosa dice la scienza

Qual è il videogioco horror più pauroso di tutti i tempi? Stando alla scienza, ossia al progetto "Science of Scare", sarebbe l'indie Madison. Science of Scare si occupa dal 2020 di classificare i film più paurosi di tutti i tempi prima, anche i videogiochi ora.

Ma quali criteri sono stati seguiti per eleggere Madison il gioco più spaventoso di sempre? Il gioco sarebbe caratterizzato da una "tensione incessante" e da una "miriade di spaventi" che hanno portato la frequenza cardiaca dei giocatori che hanno preso parte ai test a una media di 97 BPM (battiti al minuto), superiore di ben 32 BPM alla media a riposo di 65 BPM. Il picco massimo di BPM di Madison è stato di 131, superiore a quello di qualunque altro titolo per PC, console Xbox e console PlayStation testato.

In seconda posizione si è posizionato Alien Isolation di Creative Assembly, mentre in terza un altro horror indie, Visage. In effetti i grossi nomi dell'horror non si sono classificati benissimo. Il primo Resident Evil della classifica, il settimo, appare solo in sesta posizione. In settima troviamo Bloodborne, mentre la serie Silent Hill fa la sua comparsa solo in quattordicesima posizione, con il quarto capitolo.

I giochi più paurosi di tutti i tempi

Insomma, pare che alcuni dei giochi più blasonati non riescano in realtà a tenere testa ad alcuni giochi indie per quanto riguarda la paura.

Interessante il fatto che se P.T., la demo di Silent Hills di Hideo Kojima, fosse stata un gioco completo, probabilmente sarebbe arrivato primo in classifica, dato che ha ottenuto i risultati migliori con una media di 99 BPM. Un altro motivo per recriminare con Konami per la scellerata decisione di cancellare il gioco.