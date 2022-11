Offerte Amazon: SSD da 2 TB WD_Black SN850X da 7.300 MB/s in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD da 2 TB marcato WD_Black SN850X, da 7.300 MB/s. Il modello al prezzo più basso viene 254.95€ più spedizione, ma è disponibile anche un modello venduto e spedito direttamente da Amazon. Il prezzo indicato nel box è per un SSD non venduto e spedito da Amazon (e con anche spese di spedizione pari a 10.50€). A pochi euro in più potete anche trovare l'SSD venduto e spedito da Amazon, semplicemente scegliendo sulla destra - sotto il prezzo - Amazon come venditore. In tal caso il prezzo è 271.46€, ma la spedizione non ha costo ed è più rapida. Potete trovare il modello spedito da Amazon qui.

Questo SSD propone velocità fino a 7.300 MB/s. Misura 8 x 2.2 x 0.24 cm.

SSD WD_Black SN850C

