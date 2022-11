Classifiche giapponesi: Nintendo Switch riprende il comando, PS5 perde terreno, Splatoon 3 primo

Questa settimana, Nintendo Switch ha ripreso il controllo delle classifiche giapponesi, con più di 90.000 console vendute, mentre PS5 è calata parecchio, finendo sotto le 14.000 unità, dopo una settimana in prima posizione. La situazione si riflette anche a livello software, dove Splatoon 3 è ancora primo, Harvestella per Nintendo Switch debutta in seconda posizione e PS5 non ha alcun gioco nella top 10.

Classifica software (dal 24 al 30 ottobre 2022)

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 51,715 (3,287,416) [NSW] HARVESTELLA (Square Enix, 11/04/22) - 26,644 (Nuovo) [NSW] Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom (Bandai Namco, 11/02/22) - 11,278 (Nuovo) [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) - 10,103 (51,388) [NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) - 7,791 (65,829) [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) - 7,781 (218,732) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,602 (2,840,716) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 7,501 (4,891,234) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) - 7,351 (31,722) [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) - 6,854 (30,151)

Classifica hardware (dal 24 al 30 ottobre 2022)

Switch OLED Model - 74,895 (2,923,063) Switch - 13,869 (18,824,546) PlayStation 5 - 12,014 (1,796,038) Xbox Series S - 2,663 (211,778) Switch Lite - 1,714 (4,905,047) PlayStation 5 Digital Edition - 1,260 (283,885) Xbox Series X - 450 (167,006) PlayStation 4 - 257 (7,820,200) New 2DS LL (including 2DS) - 31 (1,189,119)

In generale è stata una settimana interessante, che ha ripristinato gli equilibri degli ultimi anni, con la console di Nintendo tornata al centro della scena per vendite e per giochi venduti.