Classifiche giapponesi: PS5 supera Nintendo Switch, ma Splatoon 3 è imbattibile

La rivista nipponica Famitsu ha pubblicato le classifiche di vendita hardware e software giapponesi per la settimana compresa tra il 24 e il 30 ottobre 2022, mostrando finalmente il sorpasso di PS5 su Nintendo Switch in termini hardware, ma non software.

Vediamo intanto la classifica dei giochi più venduti in Giappone nella settimana in considerazione:

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 51,547 (3,235,701)

[NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) - 41,285 (New)

[PS4] Star Ocean: The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) - 27,001 (New)

[PS4] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) - 24,371 (New)

[NSW] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) - 23,297 (New)

[PS5] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) - 17,710 (New)

[PS5] Star Ocean: The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) - 17,177 (New)

[NSW] Aquarium. Limited Edition (Entergram, 10/27/22) - 13,199 (New)

[NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) - 12,040 (58,038)

[NSW] Needy Streamer Overload (WSS playground, 10/27/22) - 11,693 (New)

Come potete vedere, si tratta di una top ten davvero piena di novità, nessuna delle quali tuttavia è riuscita a battere Splatoon 3, che resta saldamente al comando della classifica.

A seguire troviamo però Bayonetta 3, che è di gran lunga la new entry di maggior successo della settimana, ovviamente su Nintendo Switch. Star Ocean: The Divine Force è in terza posizione, seguito da Call of Duty: Modern Warfare II.

Interessante poi la classifica hardware:

PlayStation 5 - 34,287 (1,784,024) Switch OLED Model - 23,399 (2,848,168) Switch - 14,262 (18,810,677) PlayStation 5 Digital Edition - 4,579 (282,625) Xbox Series S - 1,921 (209,115) Switch Lite - 973 (4,903,333) Xbox Series X - 1,753 (166,556) New 2DS LL (including 2DS) - 56 (1,189,088) PlayStation 4 - 11 (7,819,943)

PS5 ha venduto in totale 38.866 unità, battendo di misura Nintendo Switch che ha venduto in totale 38.634 unità, dunque. La distanza tra le due console resta ancora notevole, con PS5 che ha recentemente raggiunto i 2 milioni di console vendute in Giappone e Nintendo Switch che si sta avvicinando ai 30 milioni di console vendute in patria.