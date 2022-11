Xbox Game Pass: un altro gioco appare tra quelli in rimozione, anche se non era stato annunciato

Microsoft ha da poco confermato la lista dei giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per PC, cloud e Xbox. Ora, però, scopriamo che ve ne è uno in più che non era stato incluso nell'annuncio ufficiale della compagnia: Subnautica.

Il gioco è ora presente nella sezione dei giochi che saranno presto rimossi da Xbox Game Pass, insieme a quelli già annunciati. Al momento della scrittura della notizia non è stato rilasciato alcun commento da Microsoft.

La presenza di Subnautica tra i giochi in rimozione potrebbe essere un errore, oppure la lista precedentemente indicata poteva essere incompleta. Una possibilità è che la decisione di rimuovere Subnautica sia arrivata successivamente alla stesura del post blog ufficiale di Xbox.

Subnautica ci fa esplorare e costuire sott'acqua

In ogni caso, per il momento pare che Subnautica sarà presto rimosso da Xbox Game Pass. Se siete quindi sempre stati interessati a giocare al videogioco survival open world in prima persona a tema marino, vi consigliamo di farlo quanto prima.

Vi lasciamo infine alle notizie dedicate ai giochi che saranno presto rimossi da Xbox Game Pass, così come quelli in arrivo a inizio novembre 2022.