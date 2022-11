Overdose: un'immagine del gioco di Kojima starebbe circolando su Discord, per un report

Tom Henderson, noto leaker, ha condiviso un nuovo report dedicato a Overdose, un presunto nuovo gioco di Hideo Kojima. Secondo quanto indicato, Henderson avrebbe visionato un'immagine del gioco che starebbe circolando su gruppi privati di Discord. Il report proviene dal sito insider-gaming, sul quale però non è stata pubblicata l'immagine.

Henderson ci propone comunque una descrizione della presunta immagine di Overdose. Secondo quanto scritto, l'immagine ci mostra Mama di Death Stranding - interpretata da Margaret Qualley - in un vestito blu. Questo è tutto quello che ci è dato sapere. Precisiamo che Henderson afferma che si tratta proprio di Mama, non di un nuovo personaggio interpretato da Margaret Qualley. Non è chiarisce se quindi Overdose sia in qualche modo collegato a Death Stranding: Henderson purtroppo non scende nei dettagli.

Al momento purtroppo non possiamo né confermare né smentire la dichiarazione, visto che non abbiamo modo di vedere l'immagine di cui si sta parlando. Qui sotto vi presentiamo un'immagine di Mama da Death Stranding, per farvi capire di che personaggio si tratta, ma non è l'immagine al centro del leak.

Mama da Death Stranding, interpretata da Margaret Qualley

Henderson afferma di non sapere se l'immagine sarà effettivamente resa pubblica. Al momento, a suo dire, l'immagine è circolata all'interno di alcuni Discord privati usati da alcuni sviluppatori non legati a Kojima Production. L'immagine è stata rimossa rapidamente da tali discord, ma chiaramente qualcuno ne è in possesso (se crediamo al report di Henderson) e potrebbe essere pubblicata su piattaforme pubbliche a un certo punto.

Ricordiamo che Overdose per ora non è stato ufficialmente annunciato. Kojima ha confermato di essere al lavoro con Microsoft per un gioco cloud, ma non sappiamo altro di certo. Inoltre, in questo periodo il creativo giapponese sta condividendo vari teaser per il suo prossimo gioco, che però pare essere Death Stranding 2. Anche quest'ultimo, in ogni caso, non è ancora stato confermato ufficialmente.

Tra rumor, leak non visualizzabili e teaser misteriosi al momento ci è difficile arrivare a una risposta chiara. Dovremo attendere e vedere cosa accadrà.