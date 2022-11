Hideo Kojima condivide un altro teaser per il suo nuovo gioco ed è chiaro quanto i precedenti

Hideo Kojima continua a pubblicare teaser dedicati al suo prossimo gioco. Dopo la conferma della presenza dell'attrice Shioli Kutsuna, è ora il turno di un nuovo teaser verbale: "How come?", ovvero "Come mai?". Ovviamente continuiamo a non capire assolutamente cosa intenda il creativo.

Come potete vedere dal tweet poco sotto, Hideo Kojima sta cominciando a fare un po' di riassunto dei precedenti teaser, collegandoli agli annunci delle attrici. Si parte con Who am i? - Chi sono io?, legato a Elle Fanning. È poi seguito da Where am i? - Dove mi trovo?, dedicato a Shioli Kutsuna. Ora, abbiamo How come? - Come mai?, che dovrebbe quindi logicamente essere connesso a un nuovo attore o a una nuova attrice. Impossibile dire per ora di chi si tratti.

Possiamo anche notare che le due immagini con le due attrici riportano un simbolo (che abbiamo speculato essere un ponte, quindi connesso alla famiglia Bridges di Death Stranding), mentre il teaser How come? ne presenta un altro. Quest'ultimo è una creatura marina tentacolare, forse colpita da degli arpioni o qualcosa di simile. Le creature marine sono uno dei vari simboli di Death Stranding, quindi anche in questo caso il teaser sembra puntare verso un seguito, ma per ora non abbiamo conferme.

Pur vero che è possibile fare qualche ragionamento sulla base dei pochi indizi condivisi da Kojima, nel complesso non ci sono vere risposte alle domande poste da Kojima. Chi sono?, Dove mi trovo? e Come mai? non ci dicono molto e non pare esserci un chiaro collegamento con le attrici dietro la domanda.

Dovremo attendere novità più sostanziose, purtroppo, magari in occasione dei The Game Awards 2022: Kojima ha dopotutto fatto una riunione con Geoff Keighley e Elle Fanning.