Hotel Barcelona: Suda51 e Swery65 registrano il marchio per un nuovo gioco horror

Hotel Barcelona sembra essere il titolo del nuovo gioco horror da parte di Suda51 e Swery65, o forse Death Game Hotel, visto che questi sono i trademark registrati di recente dai due sviluppatori, che evidentemente stanno proseguendo questa particolare collaborazione.

Entrambi i titoli sono stati registrati da White Owls, il team fondato da Hidetaka Suehiro, confermando dunque l'idea che uno di questi sia quello che verrà utilizzato in maniera ufficiale per il nuovo gioco horror.

Suda51 e Swery65 insieme

Il progetto sta andando avanti già da alcuni anni, considerando che i due sviluppatori l'hanno annunciato nel 2019 e da allora potrebbero essere continuati in maniera piuttosto regolare i lavori.

Il 27 ottobre, in base a quanto riferito da VGC, i trademark sono stati ulteriormente registrati sul mercato internazionale, rappresentando dunque un altro passo verso la probabile presentazione del progetto. Per il resto, non ci sono informazioni riguardanti questo gioco, che sembra comunque essere molto interessante.

Entrambi gli autori hanno avuto a che fare con il genere horror, ma in tutti e due i casi con un approccio sempre molto eclettico, come si conviene al loro stile peculiare. Di Swery65 ricordiamo, ad esempio, la serie Deadly Premonition, mentre Suda51 ha spesso utilizzato tematiche oscure e macabre anche se sempre con un tono alquanto sopra le righe, ma in particolare ricordiamo Shadows of the Damned come titolo più precisamente appartenente al genere.

A questo punto, restiamo in attesa di scoprire qualcosa di più preciso su questo misterioso Hotel Barcelona, che si preannuncia come un gioco veramente molto particolare, visti i suoi autori.