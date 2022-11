The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, il trailer dell'anime Northern War

Il canale YouTube di Crunchyroll ha pubblicato un trailer ufficiale The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War, la serie anime ambientata nello stesso universo del franchise di giochi JRPG di Falcom e collegata, seppur in maniera indiretta, alla quadrilogia Trails of Cold Steel pubblicata tra il 2013 e il 2018.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War ha come protagonista Lavian Winslet, una ragazza che entra a far parte del gruppo di mercenari Northern Jeagers per proteggere il suo paese natale, North Ambria, situato a nordovest del continente di Zemurian. Lavian fa parte di un'unità speciale che ha il compito di infiltrarsi nell'impero di Erebonia e ottenere informazioni sull'"eroe dell'Impero" che rappresenta una minaccia per la sua nazione. Considerando l'incipit, l'anime dovrebbe essere ambientato a cavallo tra Trails of Cold Steel 2 e 3.

L'anime segue una storia slegata da quella dei giochi, infatti come possiamo vedere nel filmato non appaiono Rean Schwarzer e gli altri studenti della Classe 7 protagonisti di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, ma solo personaggi originali. Nonostante questo i fan della serie noteranno sicuramente dei collegamenti importanti con la serie già nel trailer.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War debutterà nel corso del 2023 e sarà visibile su Crunchyroll. Nel corso del prossimo anno inoltre The Legend of Heroes: Trails to Azure verrà pubblicato in Europa su PS4, Nintendo Switche e PC.