Super Mario, il cosplay di Bowsette nebulanekocosplay non avrà mai l'approvazione di Nintendo

Come concludere meglio la domenica se non con un cosplay di Bowsette, realizzato da un'ispiratissima nebulanekocosplay? Il personaggio fanmade della serie Super Mario, che non avrà mai l'approvazione di Nintendo, rifulge in questo scatto davvero riuscito.

Il cosplay di nebulanekocosplay è graffiante, tra il corpetto di pelle e i dettagli delle calze, che magnificano la natura ferina e maligna del personaggio, regalandole però un fascino fuori dal tempo.

Belli anche gli altri dettagli, come la pettinatura mossa, da cui spuntano orecchie a punta e corna, entrambe affilate come rasoi. Riuscito anche l'inserimento della palla di fuoco, che risulta ben armonizzato con l'immagine e non la rovina. Anzi, ne migliora la resa complessiva dandole qualcosa in più. Evidentemente chi ha post prodotto lo scatto sapeva ciò che faceva.

Bowsette, conosciuta anche come, Koopa-hime, è una versione femminile di Bowser realizzata da un fan di Super Mario e diventata velocemente un fenomeno globale. Fu creata il 19 settembre 2018 da Ayyk92, un artista malese, per una striscia a fumetti pubblicata su Twitter. Si tratta di una trasformazione realizzata con la Super Corona, con cui Bowser tenta di somigliare alla principessa Peach.