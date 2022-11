Among Us VR: la recensione dell'iconico deduttivo in realtà virtuale

Quella della deduzione sociale è una categoria di giochi da tavolo che ha sempre avuto un discreto successo. Da Secret Hitler a Obscurio passando per titoli che sfruttano proprietà intellettuali terze come Battlestar Galactica, partecipare ad una gioco in cui lo scopo è stanare l'impostore del gruppo è dannatamente divertente. Con Among Us, nel 2018 lo sviluppatore Inneesloth ha tradotto questa semplice meccanica board game in videogioco, creando un prodotto semplice ma esilarante. A rendere però questo titolo davvero iconico è stato lo strano connubio tra la pandemia globale e la fama su Twitch. Da lì in poi, Among Us è diventato un vero e proprio fenomeno, tanto da spingere molti giocatori di VR Chat a creare delle mod che potessero trasportare i suoi fagiolini colorati dal 2D in realtà virtuale. Dopo quattro anni dalla sua uscita principale, Among Us VR approda ufficialmente su Meta Quest, Oculus Rift e Rift S e Steam VR, grazie alla collaborazione tra lo studio di sviluppo originale e Shell Games, il team autore di Until You Fall e gli splendidi I Expect You to Die. La trasposizione in realtà virtuale sarà riuscita a eguagliare l'esperienza classica? Scopritelo nella nostra recensione di Among Us VR.

Meccaniche e gruppo di gioco Le regole di Among Us VR sono identiche al gioco in 2D Iniziamo ripassando le regole di gioco di Among Us VR, le stesse della versione 2D. La partita inizia riunendo i giocatori nella caffetteria di una nave spaziale. Ogni partecipante impersona un astronauta dall'aspetto fortemente stilizzato, scegliendo un colore e diversi oggetti che lo caratterizzeranno. La partita è giocabile da un minimo di 4 a un massimo di 10 partecipanti e, in base al numero di giocatori nella lobby, saranno presenti uno o due impostori segreti. All'inizio di ogni partita infatti, il gioco assegna casualmente i ruoli ai giocatori: tra gli astronauti si nascondono uno o più sabotatori, ma il compito di ogni singolo membro dell'equipaggio è segreto. Solo nel caso di due impostori questi possono sapere reciprocamente chi è il loro complice. Gli astronauti sopravvivono e vincono completando diverse mansioni nelle aree dell'astronave, collaborando e identificando per deduzione gli impostori nascosti; gli impostori invece vincono la partita decimando il resto dell'equipaggio. Per farlo, hanno a disposizione diversi strumenti: possono uccidere un membro dell'equipaggio a mani nude oppure possono sabotare diverse aree della mappa. Gli impostori non possono eseguire i compiti degli astronauti ma possono disattivare i sabotaggi, oltre che nascondersi nelle condutture di aerazione per predare le loro vittime. C'è infine il ruolo del fantasma, ovvero del giocatore morto: questo rimane per tutto il resto della partita, assistendo a ciò che combina il resto dell'equipaggio e perdendo chiaramente la possibilità di comunicare con loro. Il gioco essenzialmente è tutto qui. La partita inizia, vengono assegnati i ruoli e ognuno cerca di portare a termine i suoi compiti. Chi trova un cadavere può segnalarlo e indire istantaneamente una riunione d'emergenza, oppure utilizzare il pulsante al centro della caffetteria. Prima di continuare la recensione facciamo a questo punto un inciso importante, che definisce il punto di vista dell'intera valutazione di Among Us VR. Tutti i giochi che mettono al centro dell'esperienza una forte componente di interazione, proprio come quelli di deduzione sociale, hanno un unico, grande tallone d'Achille: giocati con il gruppo sbagliato diventano insostenibili. Questo però non è un problema del gioco in sé e, per quanto ci sia capitato nel corso della nostra prova di partecipare a sessioni davvero spiacevoli, questo non può e non deve essere a nostro avviso un elemento passibile di giudizio negativo. Anzitutto perché la chat vocale è disattivabile e si possono cercare lobby di solo log testuale, andando a risolvere il problema dei giocatori molesti, ma perdendo di contro un elemento davvero caratteristico dell'esperienza di gioco. Secondariamente perché l'uso improprio che alcuni utenti fanno del gioco non può essere imputabile agli sviluppatori e si può sempre segnalare chi non si comporta correttamente. Se non avete abbastanza amici tra i vostri contatti e non sapete con chi giocare, sulla pagina dello sviluppatore è possibile trovare il link al server ufficiale Discord, a cui connettersi per trovare altri giocatori.

Esperienza VR La gestualità degli astronauti in Among Us VR è esilarante Com'è quindi giocare una partita di Among Us VR? Fatta la premessa del giusto gruppo di gioco, secondo noi è divertentissimo, molto più della versione 2D. La chat vocale di prossimità fa davvero la differenza e diventa parte integrante dell'esperienza di gioco. Gli altri membri dell'equipaggio sentiranno la vostra voce, e voi sentirete la loro, ma solo se sarete vicini. Questo rende l'immersione ancor più forte, diventando esilarante sommata alla gestualità degli astronauti. Gli avatar infatti non hanno espressioni, ma i giocatori possono utilizzare i pad dei loro visori per muovere le mani, utilizzando i gesti per indicare e il pollice alzato/verso. Vedere un astronauta difendersi dalle accuse gesticolando con quelle manine in modo convulso, lo ammettiamo, fa sempre un gran ridere. Ma la chat di prossimità diventa utile anche ai fini di gameplay: ad esempio, prestando attenzione, potreste magari sentire l'impostore nascosto dietro l'angolo respirare. A noi è capitato mentre stavamo placidamente portando a termine un compito: quando sentite dietro di voi un respiro pesante e non siete l'impostore, non è un bel segno! La realtà virtuale rende tutto più coinvolgente, anche le riunioni di emergenza Sparsi per la nave ci sono i diversi compiti da portare a termine se si gioca nel ruolo dell'astronauta. Si tratta di una serie di simpatici mini giochi che rendono il compito degli astronauti divertente e che, sempre grazie all'immensità della realtà virtuale, talvolta distraggono anche. Ci è capitato spesso di essere molto presi dai nostri compiti, tanto da non ricordare chi avevamo vicini o la sequenza degli eventi. La furbizia di Shell Games è stata quella di puntare su piccoli mini giochi che richiedono un certo tipo di attenzione: alcuni sono giochi di precisione, altri chiedono di completare sequenze numeriche o di simboli, altri ancora mettono in gioco riflessi o memoria. Tutte attività che assorbono il giocatore, che in quel momento perde un po' consapevolezza dell'intorno, anche perché impossibilitato a voltarsi mentre completa un task. Mentre sono tutti distratti, gli impostori hanno campo libero e possono mettere in piedi le loro strategie, avvalendosi come già anticipato di alcuni strumenti a loro disposizione.

Aspetto tecnico e comfort Ecco come appare la mappa di Among Us VR Dal punto di vista tecnico, Among Us VR è molto lineare e pulito. Il gioco è stabile, così come le lobby online, e i comandi piacevoli e ben reattivi. Va detto che era davvero difficile poter sbagliare da questo punto di vista, dato il minimalismo grafico del gioco. Il gioco implementa diverse soluzioni di accessibilità, come ad esempio la possibilità di giocare con una sola mano. Anche le soluzioni per mitigare il malessere da realtà virtuale sono diverse, con una scelta interessante che riguarda il movimento. Oltre alle funzioni di snap (in gergo VR è il movimento con il quale si gira la visuale senza muove la testa) a scatto o morbido, e alla regolazione manuale delle diverse velocità di movimento, Among Us VR opta per il sistema di tunnelling. Si tratta di un espediente per aumentare il comfort del giocatore, che consiste nel restringimento della porzione di visuale: quando ci si muove, appare a schermo una reticolo grigio che copre le parti periferiche dell'inquadratura, lasciando visibile solo la porzione frontale della visuale. L'alternativa usata per ridurre il motion sickness nei giochi VR è il teletrasporto, e la scelta tra questo e il tunnelling dovrebbe essere sempre fatta in funzione della tipologia di gioco. Nonostante chi scrive preferisca il sistema di teletrasporto, la scelta del tunnelling per Among Us VR è in effetti quella più corretta perché meno confusionaria.