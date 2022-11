Scavengers: chiude lo sparatutto free-to-play, dopo poco più di un anno di attività

Lo sparatutto free-to-play Scavengers sta per essere chiuso, come annunciato dall'editore Improbable, dopo poco più di un anno di attività. I server saranno resi inaccessibili a partire dal 16 dicembre 2022. Il motivo della decisione è molto semplice: c'è stato un irreversibile declino nella base dei giocatori.

Lanciato ad aprile 2021, Scavengers era ancora in Accesso Anticipato. Purtroppo non vedremo mai la versione finale. Il messaggio ufficiale con il ferale annuncio non lascia spazio a dubbi: "Abbiamo preso la difficile decisione di chiudere il gioco il 16 dicembre 2022. Gli ultimi mesi hanno visto un declino nella base dei giocatori e mentre pensavamo alle varie opzioni per rinvigorire la popolazione dei server mentre il gioco è ancora in Accesso Anticipato, è diventato chiaro che non è sostenibile proseguire lo sviluppo e il live service."

Che il gioco non stesse andando bene era abbastanza chiaro, considerando che l'ultimo aggiornamento risaliva a marzo 2022, poco dopo la vendita dello sviluppatore Midwinter Entertainment a Behaviour Interactive, lo sviluppatore di Dead By Daylight.

In realtà la situazione era abbastanza ambigua, visti che questi tentativi di far sopravvivere il gioco non si sono visti. Improbable di suo ha dichiarato più volte di volersi concentrare sullo sviluppo di un qualche metaverso, qualunque esso sia. Quindi il destino di Scavengers appariva più che segnato, visto che ormai era un live service senza live service.

D'altro canto il numero di giocatori giornalieri attivi era davvero basso, visto che negli ultimi mesi era sceso sotto le cento unità.