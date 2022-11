Wasteland: Microsoft rinnova il marchio, nuovo capitolo di inXile in arrivo?

Microsoft ha rinnovato il marchio Wasteland, presso l'ufficio brevetti USA. La registrazione in sé non dice molto sui progetti futuri della compagnia, ma è naturale che abbia fatto partire subito delle speculazioni sull'arrivo di un nuovo capitolo della serie, sviluppo da inXile Entertainment.

La registrazione del marchio è naturalmente asettica e potrebbe anche solo essere un modo per mantenerlo attivo, così da tutelare i prodotti attualmente sul mercato. Del resto parliamo di un franchise con quarant'anni sulle spalle, quindi non certo una primula del settore. Considerata la recente pubblicazione di Wasteland 3, non avrebbe senso lasciarlo morire.

Va ricordato anche che Wasteland 3 ha raggiunto più di due milioni di giocatori, pur essendo un gioco di ruolo hardcore. Quindi è possibile che Microsoft e inXile vogliano tenere viva la serie, che comunque registra un buon successo, dopo la rinascita operata con Wasteland 2.

Per il resto vi ricordiamo che inXile è attualmente impegnata su di un progetto misterioso. Dovrebbe trattarsi di un altro gioco di ruolo, il più grande a cui lo studio abbia mai lavorato.