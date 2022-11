Call of Duty: Modern Warfare 2 sta per superare le vendite totali di Vanguard, in 2 settimane

Da GamesIndustry.biz arrivano i dati di vendita del mercato videoludico in Europa per ottobre 2022 provenienti da GSD, che mostrano lo straordinario successo di Call of Duty: Modern Warfare 2 che dopo due sole settimane sta praticamente per superare le vendite totali di Call of Duty: Vanguard.

Vediamo intanto la classifica software per il mese di ottobre 2022 in Europa:

Call of Duty: Modern Warfare 2 FIFA 23 Grand Theft Auto V Gotham Knights Mario + Rabbids: Sparks of Hope Red Dead Redemption 2 Splatoon 3 NBA 2K23 Victoria 3 Mario Kart 8: Deluxe Fallout 4 A Plague Tale: Requiem F1 22 Bayonetta 3 Metro Exodus Nintendo Switch Sports NHL 23 Persona 5 Royal Horizon Forbidden West Gran Turismo 7

I dati in questione mostrano un incremento dell'1,5% nelle vendite software rispetto a ottobre 2021, con 11,9 milioni di giochi venduti nel corso del mese scorso.

Call of Duty: Modern Warfare II, un'immagine della Campagna

Mentre il mercato fisico è calato del 13%, il digitale continua ad avanzare, con 6,84 milioni di giochi venduti in questa forma attraverso gli store, almeno nei paesi tracciati da GSD.

Le vendite software sono dominate da Call of Duty: Modern Warfare 2, che nella prima settimana ha superato del 125% le vendite dello stesso periodo di Call of Duty: Vanguard, ma la cosa più impressionante è che si appresta a superarlo totalmente, per quanto riguarda le vendite complessive, già nel corso della sua seconda settimana sul mercato, rispetto all'anno di presenza del capitolo precedente, sempre per quanto riguarda le performance sul mercato europeo.

Si tratte, peraltro, del terzo gioco più venduto di tutto il 2022, posizionandosi dietro a Elden Ring e molto vicino a FIFA 23, in attesa di ulteriori sviluppi. Per il momento, il podio dei giochi più venduti nell'anno 2022 è comunque stabilito dai tre giochi in questione.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope debutta nella classifica mensile al quinto posto, superando del 7,5% le vendite delle prime due settimane del capitolo precedente, escludendo i dati provenienti dal Regno Unito.