Pokémon Scarlatto e Violetto: precaricamento disponibile, con anche l'aggiornamento di lancio

I pre-caricamenti di Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati resi disponibili per i clienti di tutto il mondo. Inoltre, è già disponibile anche l'aggiornamento di lancio.

Questo dà ai giocatori che hanno prenotato il gioco su Nintendo eShop una settimana per scaricare una delle due versioni del nuovo gioco: si tratta di un periodo più che sufficiente per fare il download del gioco.

Secondo il sito ufficiale del gioco, infatti, Pokémon Scarlatto e Viola dovrebbero richiedere circa 7 GB di spazio su Nintendo Switch. Se avete quindi prenotato entrambi i giochi, dovrete affrontare un download di 14 GB in totale. Non si tratta di una cifra particolarmente

Inoltre, pare che l'aggiornamento di lancio per Pokémon Scarlatto e Violetto sia ora disponibile per il download: in questo modo all'uscita del gioco si potrà iniziare subito senza attese. Ricordiamo che Game Freak ha annunciato questa patch all'inizio della settimana e, in quell'occasione, ha fatto notare che i giocatori avrebbero dovuto scaricarla se volevano partecipare alle funzioni online dei due nuovi giochi.

Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno su Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022. Il gioco includerà dei contenuti esclusivi per chi possiede gli altri giochi della serie su Nintendo Switch.

Purtroppo sono in circolazione vari leak sul gioco, compresi video che mostrano le prime ore, tra trama e gameplay.