Pokémon Scarlatto e Violetto: la patch di lancio sarà obbligatoria per giocare online

Nintendo ha annunciato che la patch di lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, la 1.0.1, sarà obbligatoria per giocare online. L'aggiornamento sarà disponibile dal 18 novembre 2022, giorno di disponibilità della coppia di titoli e, seppur non mandatorio per il single player, è comunque consigliato.

Purtroppo non sono stati forniti dettagli in merito a quali saranno le altre novità introdotte dalla patch 1.0.1, di cui non è stata svelata nemmeno la dimensione.

Pokémon Scarlatto e Violetto sarà aggiornato al lancio

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono esclusivi per Nintendo Switch. Come già ricordato, saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022. Proprio oggi è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay ed è stato annunciato il supporto per Pokèmon Home.